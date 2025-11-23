Sergen Yalçın, derbilerdeki hataları istemiyor!

Beşiktaş bu akşam sahasında Samsunspor'u misafir edecek. Siyah beyazlılarda Rafa Silva krizi sürerken Portekizli yıldız kadroda yer almayacak.
Orkun Kökçü'nün cezası sebebiyle forma giyemeyeceği mücadelede hücum hattı El Bilal, Jota Silva ve Cengiz Ünder'den oluşacak. 10 numara pozisyonunda ise Antalyaspor maçındaki performansıyla dikkati çeken Cerny sahada yer alacak. Samsunspor'a karşı Beşiktaş'ın en büyük kozlarından biri ise taraftar desteği olacak.
DERBİLERDEKİ HATALARI İSTEMİYOR
Teknik direktör Sergen Yalçın, özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında yapılan hataların tekrarlanmaması hâlinde galibiyetten emin.
Tecrübeli hoca, baskılı başlangıçla rakibin işini ilk yarıda bitirmek istiyor. Takım içinde motivasyonun yüksek olduğu bildirildi. Siyah beyazlılar bugün sahasında galip gelmesi durumunda bu sezon ikinci defa üst üste ikinci maçını kazanmış olacak. Beşiktaş daha önce Kayserispor ve Kocaelispor maçlarını üst üste kazanmıştı.
