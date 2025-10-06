Sergen Yalçın'dan derbi sonrası takıma sert uyarı!

Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın maç sonrası soyunma odasında oyuncularına sert uyarılarda bulundu.



"NE ZAMAN GALİP GELECEĞİZ?"



10 kişi kalan Galatasaray karşısında kaybedilen 2 puan, tecrübeli teknik adamın canını fazlasıyla sıktı. Edinilen bilgilere göre, Yalçın maç sonrası yaptığı konuşmada "Sürekli geriye yaslandık. Bizim oyunumuz bu olmamalı. 11 kişi Galatasaray'a karşı daha iyiydik. Şimdi galip gelmeyeceksek ne zaman galip geleceğiz!" diye konuştu.

Yalçın, Galatasaray'ın ikinci yarıda oyuna ortak olmasını takımın geriye yaslanma tutumuna bağlayarakdiyerek oyuncularına net bir mesaj verdi. Beşiktaş'ta sezon başından bu yana zaman zaman gündeme gelen "geriye yaslanma" problemi, bir kez daha puan kaybına neden oldu.Siyah-Beyazlı camiada, tecrübeli hocanın bu soruna kalıcı bir çözüm bulup bulamayacağı merak konusu olmuş durumda.