05 Ekim
Samsunspor-Fenerbahçe
0-0
05 Ekim
Kasımpaşa-Konyaspor
1-1
05 Ekim
Le Havre-Rennes
2-2
05 Ekim
Udinese-Cagliari
1-1
05 Ekim
Bologna-Pisa
4-0
05 Ekim
Fiorentina-Roma
1-2
05 Ekim
SSC Napoli-Genoa
2-1
05 Ekim
Juventus-AC Milan
0-0
05 Ekim
Lyon-Toulouse
1-2
05 Ekim
AS Monaco-Nice
2-2
05 Ekim
Real Sociedad-Rayo Vallecano
0-1
05 Ekim
Strasbourg-Angers
5-0
05 Ekim
Lille-PSG
1-1
05 Ekim
FC Twente-Heracles
2-1
05 Ekim
Feyenoord-FC Utrecht
3-2
05 Ekim
Alkmaar-Telstar
2-1
05 Ekim
Go Ahead Eagles-NEC Nijmegen
1-1
05 Ekim
Celta Vigo-Atletico Madrid
1-1
05 Ekim
Espanyol-Real Betis
1-2
05 Ekim
Karagümrük-Gaziantep FK
0-2
05 Ekim
Hamburger SV-Mainz 05
4-0
05 Ekim
Göztepe-Başakşehir
1-0
05 Ekim
Sarıyer-Sakaryaspor
1-2
05 Ekim
Iğdır FK-İstanbulspor
2-1
05 Ekim
Sivasspor-Serik Belediyespor
0-0
05 Ekim
Bodrum FK-Hatayspor
5-0
05 Ekim
VfB Stuttgart-FC Heidenheim
1-0
05 Ekim
Mönchengladbach-Freiburg
0-0
05 Ekim
Sevilla-Barcelona
4-1
05 Ekim
Aston Villa-Burnley
2-1
05 Ekim
Everton-C.Palace
2-1
05 Ekim
Newcastle-N. Forest
2-0
05 Ekim
Wolves-Brighton
1-1
05 Ekim
Brentford-M.City
0-1
05 Ekim
Alaves-Elche
3-1
05 Ekim
FC Porto-Benfica
0-0

Sergen Yalçın'dan derbi sonrası takıma sert uyarı!

10 kişi kalan Galatasaray karşısında üstünlüğünü koruyamayan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın "Biz şimdi galip gelmeyeceksek, ne zaman galip geleceğiz?" dedi.

Sergen Yalçın'dan derbi sonrası takıma sert uyarı!
Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın maç sonrası soyunma odasında oyuncularına sert uyarılarda bulundu.

"NE ZAMAN GALİP GELECEĞİZ?"

10 kişi kalan Galatasaray karşısında kaybedilen 2 puan, tecrübeli teknik adamın canını fazlasıyla sıktı. Edinilen bilgilere göre, Yalçın maç sonrası yaptığı konuşmada "Sürekli geriye yaslandık. Bizim oyunumuz bu olmamalı. 11 kişi Galatasaray'a karşı daha iyiydik. Şimdi galip gelmeyeceksek ne zaman galip geleceğiz!" diye konuştu. 



SORUNA ÇÖZÜM ARANIYOR

Yalçın, Galatasaray'ın ikinci yarıda oyuna ortak olmasını takımın geriye yaslanma tutumuna bağlayarak "Ardından da Galatasaray'ı maçın içine soktuk ve golü yedik. Bu maç bize örnek olsun. Bundan sonra sizden böyle bir reaksiyon istemiyorum. Kendi oyunumuzu oynamalıyız" diyerek oyuncularına net bir mesaj verdi. Beşiktaş'ta sezon başından bu yana zaman zaman gündeme gelen "geriye yaslanma" problemi, bir kez daha puan kaybına neden oldu.

Siyah-Beyazlı camiada, tecrübeli hocanın bu soruna kalıcı bir çözüm bulup bulamayacağı merak konusu olmuş durumda.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
