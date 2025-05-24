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Sergen Yalçın'a göre sezonun en iyi 11'i

Ekol TV'de çıktığı programda Sergen Yalçın, 2024-2025 sezonunun en iyi 11'ini belirledi.

calendar 24 Mayıs 2025 23:07 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2025 23:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sergen Yalçın'a göre sezonun en iyi 11'i
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Türk futbolunun önemli isimlerinden teknik direktör Sergen Yalçın, 2024-2025 sezonunun en iyi 11'ini belirledi.

Sergen Yalçın'ın oluşturduğu ideal kadroda kaleyi Beşiktaş ve A Milli Takım'ın deneyimli file bekçisi Mert Günok devraldı.

Savunma dörtlüsünde ise Trabzonsporlu Pedro Malheiro, Galatasaray'dan Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı, Fenerbahçe'den Filip Kostic yer aldı.

Orta saha kurgusunda Beşiktaş'tan Gedson Fernandes ve Galatasaray'dan Lucas Torreira gibi iki dinamik oyuncu görev yaparken, hücum hattı ise oldukça dikkat çekici isimlerden oluştu. Kanatlarda Yunus Akgün ve Oğuz Aydın, forvet arkasında ise Rafa Silva forma şansı buldu. İleri uçta ise Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen yer aldı.

Kadronun genelinde Galatasaray'dan 5, Beşiktaş'tan 3, Fenerbahçe'den 2 ve Trabzonspor'dan 1 isim yer buldu. 

SEN DE SEZONUN İLK 11'İNİ KURMAK İÇİN TIKLA!




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