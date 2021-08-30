Sergen Yalçın, %100 Futbol'da

Erbatur Ergenekon ve Rıdvan Dilmen soracak Sergen Yalçın merak edilenleri cevaplayacak. "% 100 Futbol Özel" bu akşam saat 21.00'de TRT SPOR'da yayınlanacak.



Programın tanıtımında şu ifadeler yer aldı:



"Tecrübeli çalıştırıcı, transferin son günlerinde kimleri istiyor?



Yabancı kuralı ile ilgili düşünceleri ve önerisi ne olacak?



Takımı ve kariyeri ile ilgili hedefleri neler?"



