Sergen Yalçın, %100 Futbol'da

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın TRT SPOR'da yayınlanan "% 100 Futbol" programına konuk oluyor.

, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın, %100 Futbol'da
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30 Ağustos 2021 15:21
Erbatur Ergenekon ve Rıdvan Dilmen soracak Sergen Yalçın merak edilenleri cevaplayacak. "% 100 Futbol Özel" bu akşam saat 21.00'de TRT SPOR'da yayınlanacak.

Programın tanıtımında şu ifadeler yer aldı:

"Tecrübeli çalıştırıcı, transferin son günlerinde kimleri istiyor?

Yabancı kuralı ile ilgili düşünceleri ve önerisi ne olacak?

Takımı ve kariyeri ile ilgili hedefleri neler?"


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