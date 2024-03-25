Serge Aurier, Galatasaray'da siftaha hazırlanıyor

Galatasaray üç kulvarda oynadığı son 6 karşılaşmanın sadece 1'inde kalesini gole kapadı.
Bu durumu dikkate alan Okan Buruk, ilk hamlesini sağ beke yapacak ve Kaan Ayhan yerine Serge Aurier'i ilk 11'e monte edecek.
Sakatlığını atlatan ve çalışmalara hız veren Fildişi Sahilli oyuncu böylece siftah yapacak.
Bu durumu dikkate alan Okan Buruk, ilk hamlesini sağ beke yapacak ve Kaan Ayhan yerine Serge Aurier'i ilk 11'e monte edecek.
Sakatlığını atlatan ve çalışmalara hız veren Fildişi Sahilli oyuncu böylece siftah yapacak.
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