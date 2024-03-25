Serge Aurier, Galatasaray'da siftaha hazırlanıyor

Galatasaray'da sakatlığını atlatan ve çalışmalara katılan Serge Aurier, Sarı-kırmızılı formayı ilk kez giymeye hazırlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Serge Aurier, Galatasaray'da siftaha hazırlanıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Mart 2024 13:51
Galatasaray üç kulvarda oynadığı son 6 karşılaşmanın sadece 1'inde kalesini gole kapadı.

Bu durumu dikkate alan Okan Buruk, ilk hamlesini sağ beke yapacak ve Kaan Ayhan yerine Serge Aurier'i ilk 11'e monte edecek.

Sakatlığını atlatan ve çalışmalara hız veren Fildişi Sahilli oyuncu böylece siftah yapacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery