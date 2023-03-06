Portekiz Ligi'nin 23. haftasında Braga, sahasında Rio Ave'yi konuk etti.



Estádio Municipal de Braga'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.



Maçın 36. dakikasında Fenerbahçe'den kiralanan Bruma'nın golüyle ilk yarıyı önde kapatan Braga, 79'da Banza'nın golüyle farkı ikiye çıkararak galibiyete yürüdü.



Bruma bu sezon forma giydiği 4. maçta 2. golünü atarken Beşiktaş'tan transfer edilen Serdar Saatçı ise ilk kez bir lig maçında boy göstererek 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonuçla Braga 52 puana çıktı ve zirve takibini sürdürdü. Rio Ave ise 27 puanda kaldı.





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