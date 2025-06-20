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Serdar Dursun: "Ali Koç istifa etmemeli"

Fenerbahçe'nin eski santrforu Serdar Dursun, eski kulübüyle alakalı açıklamalarda bulundu. Dursun, Başkan Ali Koç'un istifa etmemesi gerektiğini dile getirdi.

calendar 20 Haziran 2025 00:14 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2025 01:15
Fotoğraf: AA
Serdar Dursun: 'Ali Koç istifa etmemeli'
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Fenerbahçe'nin eski santrforu Serdar Dursun, İstanbul sokaklarında dolaşırken kameralara yakalandı.

Magazin Burada'ya konuşan Dursun, "Ali Koç istifa etmeli mi?" sorusuna, "Ali Koç kesinlikle istifa etmemeli. Kaç seneden beri bir emek var. Ali Koç devam etmeli." cevabını verdi.

"F.BAHÇE'NİN FORVETİ UZUN BOYLU OLMALI"

Tecrübeli golcü, "Fenerbahçe bir forvet arayışında. Takımın forveti sence nasıl olmalı?" sorusu üzerine ise, "Uzun boylu, topu tutan, tecrübeli, sakinliği olan bir forvet olur inşallah" ifadelerini kullandı. 

 

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