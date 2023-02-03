Serdar Dursun'a yeni talip; Bu kez BAE'den

Fenerbahçe'de gözden çıkartılan tecrübeli forvet Serdar Dursun'a sürpriz bir talip çıktı.
Belçika ekibi Mechelen'i reddeden tecrübeli oyuncuya Birleşik Arap Emirlikleri'nden teklif geldi. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki forvetten bonservis kazanmak isteyen Fenerbahçe, yapılacak tekliflere açık durumda.
Serdar Dursun bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 3 gol 2 asistlik katkı sağladı.
Belçika ekibi Mechelen'i reddeden tecrübeli oyuncuya Birleşik Arap Emirlikleri'nden teklif geldi. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki forvetten bonservis kazanmak isteyen Fenerbahçe, yapılacak tekliflere açık durumda.
Serdar Dursun bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 3 gol 2 asistlik katkı sağladı.
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