Serdar Dursun'a yeni talip; Bu kez BAE'den

Fenerbahçe'nin tecrübeli forveti Serdar Dursun'a Birleşik Arap Emirlikleri'nden talip çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Serdar Dursun'a yeni talip; Bu kez BAE'den
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03 Şubat 2023 11:59
Fenerbahçe'de gözden çıkartılan tecrübeli forvet Serdar Dursun'a sürpriz bir talip çıktı.

Belçika ekibi Mechelen'i reddeden tecrübeli oyuncuya Birleşik Arap Emirlikleri'nden teklif geldi. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki forvetten bonservis kazanmak isteyen Fenerbahçe, yapılacak tekliflere açık durumda.

Serdar Dursun bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 3 gol 2 asistlik katkı sağladı.
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