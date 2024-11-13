Serdar Aziz transfer için görüşüyor!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Serdar Aziz için transfer ihtimali ortaya çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Serdar Aziz transfer için görüşüyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Kasım 2024 09:56
Jose Mourinho'nun form şansı vermediği Fenerbahçe'nin tecrübeli defans oyuncusu Serdar Aziz'in ocak transfer döneminde hangi takıma transfer olacağı belli oldu.

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Serdar Aziz'in yeni takımı şekilleniyor. Sarı-lacivertli yönetimin sezon başında transfer görüşmeleri için izin verdiği tecrübeli stoper, yaz transfer döneminde herhangi bir takımla anlaşamadı ve Fenerbahçe'de kaldı.

KASIMPAŞA İLE GÖRÜŞÜYOR

Süper Lig'den talipleri olan Serdar Aziz'in ara transfer döneminde sarı-lacivertlilerden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sabah'ta yer alan habere göre Serdar Aziz, Kasımpaşa ile görüşme halinde. Ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte 34 yaşındaki savunmacının lacivert-beyazlı kulübe imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe forması altında 135 maça çıkan deneyimli oyuncu, 11 gol attı ve 6 asist yaptı. Sarı-lacivertli kulüp ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery