Serdal Adalı: "Sergen Hoca ne dediyse çıktı!"

Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, Sergen Yalçın ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı.

calendar 04 Haziran 2025 16:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Serdal Adalı: 'Sergen Hoca ne dediyse çıktı!'
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Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Adalı, yaptığı açıklamada Sergen Yalçın ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.

Adalı, konuşmasında "Ole Hocayla anlaşmadan önce iki tane daha Ole Hoca gibi büyük hocayla görüştüm. Hepsinden ötesi de bana ifadeleri, hepsi bu takımı seyrettiğini, takımda bir ciddi şekilde sıkıntı bölgeler olduğunu söylediler. Gelmekten imtina etmelerinin sebebi de kadro ve kaos ortamıydı.

Sergen Hoca ile oturduğumda, nasıl yaparız sohbetine başladığımızda... Sergen Hoca'yı takdir ediyorum, ne dediyse çıktı. 'Ağabey vallahi bu takım seni de beni de yer' dedi. Bana da hocaya da sallıyorlar şimdi." ifadelerini kullandı.



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