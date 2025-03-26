Beşiktaş'ın Süper Lig'de Galatasaray ile oynayacağı derbiye uzun süredir yabancı hakem talebi olmasına rağmen, Türkiye Futbol Federasyonu'nun maça Yasin Kol'u görevlendirmesine tepki geldi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Siyah-beyazlı kulüpte kısa süre başkanlık yağan Hüseyin Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaş'ın maça çıkmaması için çağrıda bulundu.
Düzenlediği basın toplantısında Hüseyin Yücel'in sözlerinin hatırlatılması üzerine Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Hiçbir zaman böyle bir işin içinde olmayız. Sahaya çıkacağız ve maçı kazanacağız. Dışarıdan söylemesi kolay. Bu takımın iddiası devam ediyor." ifadelerini kullandı.
HÜSEYİN YÜCEL'İN GÜN İÇİNDE YAPTIĞI AÇIKLAMA
"122 yıllık tarihi şerefli şampiyonluklarla dolu olan Beşiktaşımız, haksız yaklaşımlarınıza, yanlı kararlarınıza malzeme olmaz.
Yabancı hakem kararınız, Türk futbol tarihine kara çalmaktadır.
Rekabeti eşit şartlarda yürütemeyenlerin sızlanmaları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun derdi olamaz.
Federasyon tüm kulüplere eşit mesafede durmakla yükümlüdür.
Oyun başladıktan sonra kural değiştirilmez.
Biz Beşiktaş'ız...
Gerektiğinde hakemi de yeneriz!
Ancak bugün tarafsızlıklarını kaybedenler, yarın yönetecekleri bir lig bulamazlar.
Eşitlik sağlanamayacaksa, oynamaya da gerek yok.
Sahaya çıkma Beşiktaş!"
Siyah-beyazlı kulüpte kısa süre başkanlık yağan Hüseyin Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaş'ın maça çıkmaması için çağrıda bulundu.
Düzenlediği basın toplantısında Hüseyin Yücel'in sözlerinin hatırlatılması üzerine Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Hiçbir zaman böyle bir işin içinde olmayız. Sahaya çıkacağız ve maçı kazanacağız. Dışarıdan söylemesi kolay. Bu takımın iddiası devam ediyor." ifadelerini kullandı.
HÜSEYİN YÜCEL'İN GÜN İÇİNDE YAPTIĞI AÇIKLAMA
"122 yıllık tarihi şerefli şampiyonluklarla dolu olan Beşiktaşımız, haksız yaklaşımlarınıza, yanlı kararlarınıza malzeme olmaz.
Yabancı hakem kararınız, Türk futbol tarihine kara çalmaktadır.
Rekabeti eşit şartlarda yürütemeyenlerin sızlanmaları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun derdi olamaz.
Federasyon tüm kulüplere eşit mesafede durmakla yükümlüdür.
Oyun başladıktan sonra kural değiştirilmez.
Biz Beşiktaş'ız...
Gerektiğinde hakemi de yeneriz!
Ancak bugün tarafsızlıklarını kaybedenler, yarın yönetecekleri bir lig bulamazlar.
Eşitlik sağlanamayacaksa, oynamaya da gerek yok.
Sahaya çıkma Beşiktaş!"