Serbest Güreş Milli Takımı gümüş madalya kazandı

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tahran'da düzenlenen şampiyonada milli takım, turnuvayı ikinci sırada tamamladı.



Serbest Güreş Milli Takımı, Ermenistan'ı 8-2, İran takımlarından Bank Ghardeshari'yi 7-3 ve Tacikistan'ı 8-2'lik puanla mağlup ederek finale yükseldi. Finalde ev sahibi İran'ın takımı Bank Shahr ile karşılaşan ay-yıldızlılar, mücadeleden mağlup ayrılarak turnuvayı ikincilik kupasıyla tamamladı.



Serbest Güreş 2025 Dünya Kulüpler Kupası'nda takım sıralaması şöyle:



1. Bank Shahr (İran)



2. Türkiye



3. Bank Ghardeshari (İran)



3. Almanya



Akgül: "Göreve geldikten sonra ilk uluslararası kupamızı kazandık"



Şampiyonaya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, "Serbest Güreş Dünya Kulüpler Kupası'nda milli takımımız genç bir ekiple gidip finale kaldı. Finalde 9-1 kaybettik ama genç arkadaşlarımızın gösterdiği bu başarı da bizleri çok mutlu etti. Göreve geldikten sonra ilk uluslararası kupamızı kazandık, Türkiye'ye bu kupayla dönüyoruz, çok mutluyuz." diye konuştu.



İran'da iyi bir atmosferde güzel ağırlandıklarını ifade eden Akgül, açıklamasını şöyle tamamladı:



"İran'da da güreş ata sporu, burada halk bize gerçekten güzel değer verdi. Trafikte bile bizleri tanıyorlar. Ekibimiz, 3 takımı yendi, Tacikistan, Ermenistan ve İran'ın bir takımını yenerek finale kaldılar. Çocuklar finalde de ellerinden gelen mücadeleyi yaptılar. Ben de buraya özel davetli olarak geldim. Çocukların tecrübelenmesi için çok önemli bir organizasyon... Benim de göreve geldikten sonraki ilk yurt dışı müsabakamdı, güzel bir başlangıç yapmış olduk."



