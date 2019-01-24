"QUARESMA İÇİN GÖRÜŞÜM BELLİ AMA..."

"OĞUZHAN KEŞKE KULAKLARINI TIKASA!"

"BABEL YAZ DÖNEMİ AYRILMALIYDI"

"BURAK YILMAZ BELLİ DEĞİL"

"BİZ ZEKİ ÇELİK'İ İSTEMİYORDUK"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, önceki gün gazeteciler ile yemek yedi. İşte Şenol Güneş'in sözlerinden öne çıkanlar...Ricardo Quaresma ile ilgili konuşan Şenol Güneş, "Quaresma konusunda kararım merak ediliyor ama ben karar veren yer değilim, kararı yönetimler verir. Ben Quaresma'yı son maçta oynattım mı? Takımın kaptanı kimdi? Görüşüm belli ama yönetim transferine izin vermek isterse ben bunu ancak kabul ederim. Hocaların kararı değil, fikri olur." dedi.Oğuzhan Özyakup'la ilgili de konuşan Şenol Güneş, "Oğuzhan isteklerini dile getiren biri değil. İçine atıyor. Bu durum da onu aşağı çekiyor. Oğuzhan kulağını tıkayarak sevindi ama keşke gerçekten tıkasa!" diye konuştu.Ryan Babel'in ayrılması hakkında da açıklama yapan Şenol Güneş, "Babel, 'Tottenham maçında çok iyiydi' dediniz, neden çünkü oraya futbol oynamaya gitmiş. Bu tarz durumlarda yolu doğru zamanda ayırmak lazım… Babel yaz dönemi ya sözleşme uzatıp kalmalıydı ya da gitmeliydi." açıklamasını yaptı.Burak Yılmaz hakkında da konuşan deneyimli teknik adam, "Burak henüz tam üst düzeye çıkabilmiş değil. Erzurumspor maçında onunla ilgili kararımı henüz vermedim." dedi.İstanbulspor'dan Lille'e transfer olan Zeki Çelik ile ilgili açıklama yapan Şenol Güneş, "Zeki Çelik'i ben de beğeniyordum ama 2 milyon Euro'ya gitti Fransa'ya… Biz o dönem 1.5 milyon Euro'ya Michael Lang'ı almak üzereydik ama önceliğimiz başka yer olunca o da Mönchengladbach'a gitti. Zeki'yi istemediğimiz için kaçırmadık." ifadelerini kullandı.