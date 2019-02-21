Şenol Güneş'in derbi öncesi 10 numara sıkıntısı!

Adem Ljajic'in cezalı olmasından dolayıteknik direktörü, Fenerbahçe derbisi için 10 numara arayışı devam ediyor.Kagawa'nın hala daha 90 dakika süre alacak kondisyonda olmaması ve Oğuzhan Özyakup'un hem formsuz, hem de gözünden rahatsız olması sebebiyle tecrübeli teknik adam alternatif planlar üzerinde çalışıyor.Son haftalarda takımda skora en çok katkı veren isimlerden biri olan 24 yaşındaki Dorukhan, taktik idmanlarda 10 numara bölgesinde deneniyor.Sahada basmadık yer bırakmazken gol atıp hücumculara da koridor açmayı başarabilen genç isim Fenerbahçe derbisinde Adem Ljajic rolüne soyunabilir.Bu durumda ön liberoda ise forma son dönemlerde şans bulamayan Gary Medel'e kalıyor.