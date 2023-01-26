Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan kiraladığı Dele Alli, zirve yarışında takımına daha fazla katkı vermenin hesaplarını yapıyor. Son olarak 30 Ekim'de Ümraniyespor'la oynanan lig maçında ilk 11'de yer alan İngiliz futbolcunun, Yukatel Kayserispor karşılaşmasından önce Teknik Direktör Şenol Güneş'le özel bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.



Dele Alli'nin ikili görüşmede takıma katkı sağlamak için daha fazla oynamak istediğini söylediği aktarıldı. İngiliz yıldızın talebinden memnuniyet duyan siyah-beyazlı hocanın ise Dele Alli'ye hem destek verdiği hem de bazı tavsiyelerde bulunduğu vurgulandı.



ŞENOL GÜNEŞ: "SANA OLAN GÜVENİM DEVAM EDİYOR"



Şenol Güneş'in, "Senin kariyerin ve yeteneğin ortada. Şans bulduğun maçlarda kendini daha fazla göstermelisin. Sana olan güvenim ve inancım devam ediyor" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Güneş'in Kayserispor deplasmanında 70. dakikada yeni transfer Vincent Aboubakar'la birlikte sahaya sürdüğü Dele Alli önceki maçlara göre daha gayretli ve hırslı bir görüntü sergiledi.



Bu arada Şenol Güneş'in Saiss, Rosier ve Redmond'un cezalı olması nedeniyle Dele Alli veya Kerem Atakan'a Alanyaspor maçında 11'de forma vermenin planlarını yaptığı ifade edildi. Rosier'in yokluğunda Tayfur'u sağ beke çekecek olan Güneş'in Dele Alli ile maça başlayabileceği kaydedildi.



