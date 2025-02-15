Şenol Güneş'ten Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu!

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş maçının ardından basın toplantısında konuştu. Güneş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ligde diğer takımlarla aradaki makası açmasıyla ilgili gelen soruya da cevap verdi.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde harcadığı rakamlar sonrasında iki ekibin diğer takımlarla "arasının açıldığı" yönündeki soruya ise Güneş, şu şekilde cevap verdi:
"Şampiyonluk sonrası her takım bir dönem kriz geçirir. Beklentiler, rakamlar büyür. İşleyiş değişir. Bu yaşanabilir. Biz de bunu yaşıyoruz. Yepyeni bir kadro yapıyoruz. Beşiktaş da bunu yapıyor. Bu paraları biz harcayamayız. Bu ekonomiyle gitmesi mümkün değil. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer zenginliği daha fazla. Türk futbolunda bir kulüp kapanma noktasına gelirken zenginler daha da zenginleşiyor. Fenerbahçe ve Galatasaray avantajlı. Rakipleriniz büyük para harcayıp yeni oyuncular alıyorsa takdir etmeniz gerekiyor. Şu anda zengin takımların başarılı olma şansı var. Biz de transfer yaptık, bizim için çok para diyoruz. Başka kulüp bir oyuncuya 2-3 kat fazla para veriyor. Maaş skalasını aşağı düşürmek zorundayız. Kendi bütçemizi ayarlayarak yarışabileceğimizi düşünüyorum. Bazen sabırlı olmak durumundayız. Bir anda savurgan olursanız çökersiniz. Şu anda takım yapma konusunda mesafe aldığımızı düşünüyoruz. Trabzonspor'la bu yarışta olacağımızı düşünüyoruz."
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde harcadığı rakamlar sonrasında iki ekibin diğer takımlarla "arasının açıldığı" yönündeki soruya ise Güneş, şu şekilde cevap verdi:
"Şampiyonluk sonrası her takım bir dönem kriz geçirir. Beklentiler, rakamlar büyür. İşleyiş değişir. Bu yaşanabilir. Biz de bunu yaşıyoruz. Yepyeni bir kadro yapıyoruz. Beşiktaş da bunu yapıyor. Bu paraları biz harcayamayız. Bu ekonomiyle gitmesi mümkün değil. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer zenginliği daha fazla. Türk futbolunda bir kulüp kapanma noktasına gelirken zenginler daha da zenginleşiyor. Fenerbahçe ve Galatasaray avantajlı. Rakipleriniz büyük para harcayıp yeni oyuncular alıyorsa takdir etmeniz gerekiyor. Şu anda zengin takımların başarılı olma şansı var. Biz de transfer yaptık, bizim için çok para diyoruz. Başka kulüp bir oyuncuya 2-3 kat fazla para veriyor. Maaş skalasını aşağı düşürmek zorundayız. Kendi bütçemizi ayarlayarak yarışabileceğimizi düşünüyorum. Bazen sabırlı olmak durumundayız. Bir anda savurgan olursanız çökersiniz. Şu anda takım yapma konusunda mesafe aldığımızı düşünüyoruz. Trabzonspor'la bu yarışta olacağımızı düşünüyoruz."
YENİ ÜYELERE Özel İlk Kuponunun Tamamı Bizden! kampanyası! BU FIRSATI KAÇIRMAYIN <<<<<