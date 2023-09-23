Şenol Güneş'ten Demir Ege kararı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Club Brugge maçında forma verdiği Demir Ege Tıknaz'ı ilerleyen maçlarda da değerlendirme kararı aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş'ten Demir Ege kararı
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23 Eylül 2023 11:24
Beşiktaş'ın 19 yaşındaki genç orta sahası Demir Ege Tıknaz, Club Brugge maçında ortaya koyduğu performansla beğeni kazandı. Teknik direktör Şenol Güneş'in, yetenekli futbolcu hakkında verdiği karar öğrenildi.

Beşiktaş'ın Club Brugge ile oynadığı Konferans Ligi maçında genç futbolcu Demir Ege Tıknaz, 90 dakika sahada kaldı. 19 yaşındaki futbolcu, bu süre zarfında sergilediği performans alkış topladı.

"BENİMLE ÇOK FAZLA KONUŞTULAR"

Ege, karşılaşmanın ardından, "Maça çok iyi hazırlandım. Hafta içinde 11'de başlayacağımı biliyordum. Şenol ve Burak hoca benimle çok fazla konuştular. Bana güven verdiler. Ben de kendimi sahada kendimi çok öz güvenli hissettim. Bunu söyleyebilirim. Maç çok git gelli oldu. Diğer maçlarda elimizden geleni yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş altyapısından yetişen Demir Ege Tıknaz, A takım ile 7 resmi maça çıktı. Genç futbolcu bu maçlarda toplam 210 dakika sahada kaldı.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN KARARI

Beşiktaş forması ile performansı dikkat çeken genç futbolcu Demir Ege Tıknaz hakkında Şenol Güneş'in kararı belli oldu. Teknik patron Güneş'in, yetenekli futbolcuyu ilerleyen maçlarda da değerlendirme kararı aldığı öğrenildi.

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