Şenol Güneş: 'Sakatlanmadan geri gelin'

Son olarak İstanbulspor'u mağlup eden Beşiktaş, lider Galatasaray ile puan farkını 11'e indirmişti. Aradaki mesafe hâlâ fazla olsa da Kartal'ın 3 maçlık galibiyet serisi ve her hafta yükselen performansı sonrasında gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi.



Güneş önderliğinde Beşiktaş yeniden çıkış yakaladı. Kartal, bu sezon en fazla isabetli pas yaptığı (583) ve en yüksek pas yüzdesi yakaladığı (%89.4) lig maçını İstanbulspor karşısında oynadı. Ayrıca uzaktan atılan goller de dikkat çekti.



UZAKTAN ŞUT ÇALIŞMALARI



İstanbulspor filelerine ceza sahası dışından iki gol gönderen Beşiktaş, Ocak 2021'den (3-Çaykur Rizespor) bu yana ilk kez bir Spor Toto Süper Lig maçında bu bölgeden 2+ gol attı.



Şenol Güneş'in idmanlarda oyuncularına uzaktan şut çalıştırdığı ve bunun meyvelerini de yavaş yavaş almaya başladığı görüldü. Ligler bu hafta milli araya girerken, sonrasındaki ilk mücadelede Fenerbahçe deplasmanına çıkılacak.



Şenol Güneş, futbolcuların oyun ritmini kaybetmemeleri için onlarla özel görüşmeler de yaptı.



"SAKATLANMADAN GERİ DÖNÜN"



Tecrübeli çalıştırıcının, ülkelerinin milli takımlarına giden futbolcularına, "Kendinize çok dikkat edin. Hiçbirinizin sakatlanmasını istemiyorum. Profesyonel oyuncularsınız ve kendinizi nasıl korumanız gerektiğinizi biliyorsunuz" dediği öğrenildi.



Siyah-Beyazlı tribünler de takımlarının son dönemdeki formu sonrasında oldukça mutlu...



Kara Kartal'da ligdeki dönüm maçı olarak Fenerbahçe derbisi görülüyor. Siyah-Beyazlılar, aradaki farka rağmen yarışı son haftaya kadar götürmek istiyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ