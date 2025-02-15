Şenol Güneş, golden sonra sevinmedi!

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Simon Banza'nın Beşiktaş'a attığı golün ardından sevinç yaşamadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş, golden sonra sevinmedi!
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15 Şubat 2025 19:36
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının Beşiktaş karşısında bulduğu gole sevinmedi.

Güneş, eski takımı Beşiktaş ile karşılaştığı maçtan önce tribünleri selamladı.

Trabzonspor, Beşiktaş karşısında 17. dakikada Simon Banza ile öne geçti. Şenol Güneş'in bu gole sevinmemesi ve doğrudan kulübeye yönelmesi dikkat çekti.

 


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