Şenol Güneş, golden sonra sevinmedi!

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının Beşiktaş karşısında bulduğu gole sevinmedi.
Güneş, eski takımı Beşiktaş ile karşılaştığı maçtan önce tribünleri selamladı.
Trabzonspor, Beşiktaş karşısında 17. dakikada Simon Banza ile öne geçti. Şenol Güneş'in bu gole sevinmemesi ve doğrudan kulübeye yönelmesi dikkat çekti.
Güneş, eski takımı Beşiktaş ile karşılaştığı maçtan önce tribünleri selamladı.
Trabzonspor, Beşiktaş karşısında 17. dakikada Simon Banza ile öne geçti. Şenol Güneş'in bu gole sevinmemesi ve doğrudan kulübeye yönelmesi dikkat çekti.
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