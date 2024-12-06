Şenol Güneş: "Çıkış için ilk adımı atalım"

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş oyuncularını uyardı. İşte detaylar...

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş: 'Çıkış için ilk adımı atalım'
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06 Aralık 2024 13:47
Trendyol Süper Lig'deki son 5 maçında sadece bir galibiyet alabilen Trabzonspor bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. Bordo-mavili takımda oyuncuların galibiyetten başka bir sonuç düşünmediği bildirildi.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in zorlu mücadele öncesi oyuncularıyla yaptığı toplantıda şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: "İstikrarı 15. haftaya kadar yakalayamadık. Aldığımız sonuçlarla taraftarımızı üzdük. Onların gönüllerini almamız gerekiyor. Seri galibiyetler için ilk adımı Kasımpaşa'yı yenerek yapalım. Sakatlığı bulunun oyuncularımız var. Fakat yerine görev alacak oyuncuların da en iyisini yapacağından eminim. Ben size güveniyorum. Kasımpaşa'yı yenerek seri galibiyetlerin ilk adımını atalım." Şenol Güneş, kart sınırında olan Uğurcan Çakır ve Banza'yı da uyararak, "İkinize de ihtiyacım var. Hakeme şiddetli itirazda bulunup gereksiz kart görmenizi istemiyorum. Kasımpaşa'dan sonra önümüzde Galatasaray maçı var. Kart görmemeli ve Galatasaray mücadelesinde de forma giymelisiniz. Bu yüzden gereksiz kart görmeyin" diye konuştuğu öğrenildi.

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