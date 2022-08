Şenol Can, Kasımpaşa'ya geri döndü

Kasımpaşa, teknik sorumluluk görevine Şenol Can'ın getirildiğini resmen açıkladı.



24 Mart 2021'den 15 Ağustos 2021'e kadar Kasımpaşa'da görev alan Şenol Can, TFF'nin kuralları gereği görevini bırakmak zorunda kalmıştı.



Şenol Can, Kasımpaşa'da daha önce 2020-2021 sezonunun son 10 lig maçı ile 2021-2022'nin ilk haftasındaki karşılaşmada görev yaptı.



İstanbul temsilcisi, söz konusu 11 maçta dörder galibiyet ve beraberlik, 3 de mağlubiyet yaşadı.



İşte Kasımpaşa'nın açıklaması:



"Kulübümüzün Teknik Sorumluluk görevine Şenol Can getirilmiştir"





