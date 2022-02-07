Senegal'de büyük coşku, halk sokaklara döküldü

Afrika Kupası Finali'nde Mısır'ı mağlup ederek kupayı kazanan Senegal'de halk da zaferin ardından büyük bir coşku yaşadı ve sokaklara döküldü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Senegal'de büyük coşku, halk sokaklara döküldü
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07 Şubat 2022 12:12
Senegal Milli Futbol Takımı'nın rakibi Mısır'ı 4-2 yenerek Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon olması başkent Dakar'da sevinç gösterileriyle karşılandı.

Dakar'ın sembollerinden Rönesans Anıtı'nın bulunduğu meydanda toplanan binlerce taraftar maçı kurulan dev ekrandan izledi.
Senegal'in tarihinin ilk şampiyonluğunu almasıyla taraftarlar meydanda dakikalarca sevinç gösterisinde bulundu. Maçın ardından Senegalli şarkıcı Wally Seck mini bir konser verdi.

Konserin sona ermesiyle alandan ayrılan taraftarlar başkent sokaklarında klakson çalarak metrelerce kortej oluşturdu. Kutlamalar sabahın ilk saatlerine kadar devam etti.
 
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