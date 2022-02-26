'Sen neymişsin William D'Avila!'

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıkladığı menajer ödemelerinde, 5.7 milyon euro ile William D'Avila başı çekti.



Sabah'ta yer alan habere göre; Sarı-kırmızılı kulübe oyuncu getirirken de götürürken de çok ciddi komisyonlar alan ünlü menajerin ücreti tartışılıyor.



Ndiaye ve Garry Rodrigues'in satışlarından pay aldığı ifade edilen D'Avila, Onyekuru'yu 3 kez kulübe getirmişti.



Kostas Mitroglou'nun kadroya katılma sürecine de dahil olmuştu.





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