"Sen neymişsin William D'Avila!"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıkladığı menajer ödemelerinde rekor, 5.7 milyon euro ile William D'Avila'nın oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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'Sen neymişsin William D'Avila!'
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26 Şubat 2022 10:09
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıkladığı menajer ödemelerinde, 5.7 milyon euro ile William D'Avila başı çekti.

Sabah'ta yer alan habere göre; Sarı-kırmızılı kulübe oyuncu getirirken de götürürken de çok ciddi komisyonlar alan ünlü menajerin ücreti tartışılıyor.

Ndiaye ve Garry Rodrigues'in satışlarından pay aldığı ifade edilen D'Avila, Onyekuru'yu 3 kez kulübe getirmişti.

Kostas Mitroglou'nun kadroya katılma sürecine de dahil olmuştu.

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