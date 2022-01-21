Semt77 Yalovaspor'da Can Altıntığ gitti, Gallinat geldi!

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Semt77 Yalovaspor'da Can Altıntığ ile yollar ayrıldı, ABD'li oyuncu Roberto Gallinat kadroya dahil edildi.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Takım kaptanımız Can Altıntığ ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Can'a yeni takımında ve gelecek kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.



Yeşil-kırmızılılar, geçen sezon İtalya'da Atlante Eurobasket Roma forması giyen Roberto Gallinat'ın transfer edildiğini de duyurdu.



Gallinat'ın transferiyle ilgili kulüpten, "Skorer oyun kurucu ve kısa forvet pozisyonlarında görev yapabilen 1,93 metre boyundaki Gallinat, geçen sezon İtalya'da Atlante Eurobasket Roma formasını giymişti. 26 maçta ortalama 27.2 dakika süre alan oyuncu, 17,1 sayı, 4,4 ribaunt, 2 asist, 1 top çalma, 0,3 blok, yüzde 41,9 saha içi isabet, yüzde 38,1 üçlük ve yüzde 82,5 serbest atış yüzdesi tutturmuştu. 2019-2020 sezonunda Danimarka Ligi'nde 18,5 sayı, 3,3 ribaunt, 1,4 asist ve 1,3 top çalma ortalamaları ile sezonun en değerli oyuncusu ödülünü kazanmıştı. Şehrimize ve takımımıza hayırlı olsun" açıklaması yapıldı.



Semt77 Yalovaspor'da ayrıca yardımcı antrenörlük görevine Mehmet Kabaran getirildi. Yeşil-kırmızılı takımda daha önce başantrenörlük görevinde de bulunan Kabaran, geride kalan yıllarda Anadolu Efes, Darüşşafaka, Uşak Sportif, Galatasaray, Afyon Belediye, Gaziantep Basketbol ve Beşiktaş'ta da görev yapmıştı.



Genç antrenör, 2010 yılında Yeni Zelanda Erkek Milli Takımı ile 2015 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda da görev almıştı.





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