Bu yılın şubat ayında aktif sporculuk hayatını noktaladığını açıklayan Semih Erden, 19 Mayıs Spor Festivali kapsamında gençlerle bir araya geldi.



Erden, Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen festivaldeki panelde kendisine yöneltilen soruları yanıtlayarak gençlere tavsiyelerde bulundu.



Kariyeri boyunca çalıştığı teknik adamlar arasında Aydın Örs'ün yerinin farklı olduğunu ve kendisine minnet borçlu olduğunu söyleyen Erden, Panathinaikos Başantenörü Ergin Ataman'ın da başarılarıyla Türk basketbolunun gururu olduğunu dile getirdi.



Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) boy göstermenin de kendisi için büyük bir hayal olduğunu ve bunu başarmasından dolayı gurur duyduğunu vurgulayan milli basketbolcu, "Orada Ray Allen ve Kevin Garnett gibi isimlerin çalışma azmi ve disiplinine gerçekten hayran olmuştum. Belki bugün olsa ben de biraz daha farklı davranırdım ama yine de elde ettiğim başarılarla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.



Ay-yıldızlı formayı giymenin onurunu her zaman yaşayacağını da aktaran Erden, kulüp takımlarında ise özellikle Fenerbahçe'de oynadığı sezonları ve kulübün 100. yılında elde ettikleri şampiyonluğu hiç unutmayacağını belirtti.



Semih Erden'e panelin ardından Esenler Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından plaket takdim edildi. Erden, gençlerin fotoğraf isteğini de geri çevirmeyip imza dağıttı.



