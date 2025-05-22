22 Mayıs
Alkmaar-SC Heerenveen
19:45
22 Mayıs
FC Twente-NEC Nijmegen
22:00
22 Mayıs
Grasshopper-St. Gallen
21:30
22 Mayıs
Winterthur-Sion
21:30
22 Mayıs
Yverdon-FC Zürich
21:30

Semih Erden, gençlerle 19 Mayıs şenliği için buluştu

Bu yılın Şubat ayında profesyonel basketbolculuk kariyerine son veren Semih Erden, 19 mayıs festivalleri için gençlerle buluştu

calendar 22 Mayıs 2025 15:05 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2025 15:06
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Semih Erden, gençlerle 19 Mayıs şenliği için buluştu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Bu yılın şubat ayında aktif sporculuk hayatını noktaladığını açıklayan Semih Erden, 19 Mayıs Spor Festivali kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Erden, Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen festivaldeki panelde kendisine yöneltilen soruları yanıtlayarak gençlere tavsiyelerde bulundu.

Kariyeri boyunca çalıştığı teknik adamlar arasında Aydın Örs'ün yerinin farklı olduğunu ve kendisine minnet borçlu olduğunu söyleyen Erden, Panathinaikos Başantenörü Ergin Ataman'ın da başarılarıyla Türk basketbolunun gururu olduğunu dile getirdi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) boy göstermenin de kendisi için büyük bir hayal olduğunu ve bunu başarmasından dolayı gurur duyduğunu vurgulayan milli basketbolcu, "Orada Ray Allen ve Kevin Garnett gibi isimlerin çalışma azmi ve disiplinine gerçekten hayran olmuştum. Belki bugün olsa ben de biraz daha farklı davranırdım ama yine de elde ettiğim başarılarla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlı formayı giymenin onurunu her zaman yaşayacağını da aktaran Erden, kulüp takımlarında ise özellikle Fenerbahçe'de oynadığı sezonları ve kulübün 100. yılında elde ettikleri şampiyonluğu hiç unutmayacağını belirtti.

Semih Erden'e panelin ardından Esenler Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından plaket takdim edildi. Erden, gençlerin fotoğraf isteğini de geri çevirmeyip imza dağıttı.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.