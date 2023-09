Selim Örge: 'Fenerbahçe'de oynaması katkı sağladı'

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından "babamın hayallerini gerçekleştirdim" açıklamasıyla dikkati çeken milli oyuncu Gizem Örge'nin babası Salim Örge, "Mutluluğumuz gözyaşı oldu, yanaklarımızdan süzüldü. Gizem'in milli takıma olan sevdası, ötelense de şampiyonlukla sonuçlandı. Bu büyük başarısına azmi vesile oldu. Fenerbahçe takımında oynaması da başarısına büyük katkı sağladı." dedi.



Örge, AA muhabirine, ilkokul birinci sınıfta beden eğitimi öğretmeninin, el ve ayaklarının uzunluğu, vücudunun yatkın oluşu dolayısıyla Gizem'i voleybola yazdırmalarını önerdiğini ve kızlarını 9 yaşındayken Ankara Eczacıbaşı Voleybol Kulübü'ne kaydettirdiklerini söyledi.



"12 YAŞINDA KUPA ALDI"



Kulüp çalışmalarının ardından okul bahçesinde mahalleden çocuklarla voleybol oynayan Gizem'in, çift antrenman yaptığına dikkati çeken Örge, "Mahalleli, Gizem'i 'geleceğin sporcusu' diye severdi. Özellikle servis atma becerisi kazanmak için okul bahçesinde çok çalıştı." ifadesini kullandı.



Kızının Ali Öztürk antrenörlüğünde 1996'da Ankara'da miniklerde ilk şampiyonluğunu yaşadığını dile getiren Örge, "Kızım Gizem, ilk kupasını o zaman aldı. Biz de ilk Avrupa şampiyonluğu hayalini o zaman kurmaya başladık. 12 yaşında Türkiye genelinde ikincilik madalyası ve kupası aldı." diye konuştu.



Örge, kızının 2008-2009 sezonunda Nilüfer Belediyespora transfer olduğunu belirterek, ilk kez burada para kazanmaya başlayan Gizem'in kazancıyla annesine ve kendisine kıyafet aldığını anlattı.



Küçüklüğünde voleybol öğretmeni olmayı isteyen Gizem'in, 2012-2013 sezonu için VakıfBank ile anlaştığını söyleyen Örge, "Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin 2016 sezonunda en iyi libero ödülünü aldı. 2013'te Vakıfbank'a transfer olan başarılı libero, 2021'e kadar bulunduğu 8 sezonda birçok başarılara imza attı." diye konuştu.



"BİZİM İÇİN GURUR KAYNAĞI"



Örge, 2012-2021 yıllarında VakıfBank takımında forma giydikten sonra 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan Gizem'in, küçüklüğünden beri en büyük hayalinin Fenerbahçe'de oynamak olduğunu belirterek, "Ailede çoğunluk Fenerbahçe'yi desteklediği için Gizem'in bu takıma transferi bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu." dedi.



Kızı Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Ankara Arena'da oynanan bir maçı, Ali Koç ile Fenerbahçe locasında izlediklerini dile getiren Örge, "Ali Koç burada 'Örge ailesine sevgi ve saygılar' yazarak imzaladığı flamayı bize hediye etti. Evin en güzel yerine astığımız bu flama, bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu." ifadesini kullandı.



"TÜRKİYE DE BİZİM GİBİ AĞLIYORDU"



Kızının Avrupa şampiyonasını evde, eşiyle izlediklerini söyleyen Örge, şampiyona sonrasında kızının canlı yayında "Babama teşekkür ediyorum. Bu takım ne zaman başarılı olsa babam ağlayarak 'Kızım sen de bir gün orada olacaksın' dedi. Baba buradayım, baba, tarih yazarken buradayım. Eminim ki tüm Türkiye bizim gibi ağlıyordur." sözlerini dinlerken gözyaşlarını tutamadıklarını, daha sonra kızının kendilerini görüntülü arayarak mutluluğunu kendileriyle paylaştığını anlattı.



Şampiyona sonrasında çok sayıda tebrik telefonu aldığını belirten Örge, "O gece mutluluğumuz gözyaşı oldu, yanaklarımızdan süzüldü. Milli takıma olan sevdası, ötelense de şampiyonlukla sonuçlandı. Bu büyük başarısına azmi vesile oldu. Fenerbahçe takımında oynaması da başarısına büyük katkı sağladı." dedi.



Gizem'in her maç öncesinde ailesini görüntülü arayarak hayır dualarını aldığını ifade eden Örge, "Avrupa şampiyonasıyla 'şampiyon kızım' bize mutluluğu dorukta yaşattı." diye konuştu.



3 AYDIR GÖRÜŞEMİYORLAR



Eski antrenörün Gizem Örge'yi milli takıma almamasının kızının başarısının ertelenmesine neden olduğunu söyleyen Örge, ailesi olarak bir gün milli takıma katılacağına olan inançlarıyla Gizem'i motive ettiklerini belirtti.



Her fırsatta kendilerini ziyarete gelen Gizem'in, Ankara maçlarında yanlarında kaldığını dile getiren Örge, yoğun programı nedeniyle yaklaşık 3 aydır yüz yüze görüşemediği kızını çok özlediğini ancak her akşam yatmadan görüntülü konuştuklarını ifade etti.



Çocukların yetişmesinde özellikle babalara büyük rol düştüğünü belirten Örge, ailelere, ilgi alanlarına göre çocuklarına destek olmalarını tavsiye etti.



Uzun yıllardır görev yaptığı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü yöneticileri ve çalışma arkadaşlarının, kendilerine her zaman destek olduklarını, bundan dolayı onlara minnettar olduğunu söyleyen Örge, kızının başarısında kendisine destek veren herkese teşekkür etti.