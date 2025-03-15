Selçuk İnan: "Güvenimizi hiçbir zaman boşa çıkarmadılar"

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Bellona Kayserispor'u 1-0 yenen Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan maç sonrası konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Selçuk İnan: 'Güvenimizi hiçbir zaman boşa çıkarmadılar'
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15 Mart 2025 16:35
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Bellona Kayserispor'u 1-0 yenen Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan, son haftaların formda iki takımının mücadele ettiği karşılaşmayı kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.

İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "İki takım da maçı kazanmak için mücadele etti. En azından bunu sahada gösterdi. İki takım da pozisyonlara girdi ve nihayetinde kazanan taraf biz olduğumuz için çok mutluyum." dedi.

Takımda eksikler olmasına rağmen oyuncularının iyi mücadele ettiğini ifade eden İnan, "Sakatlarımız, cezalı olanlar, hasta olanlar vardı ama sahada olanlar fazlasıyla mücadele ederek maçı kazanmasını bildi, son dönem mücadele ve performansları için oyuncularımı kutluyorum. Bizim güvenimizi hiçbir zaman boşa çıkarmadılar onlara teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

 

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