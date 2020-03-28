Şehir dışı seyahat izni nasıl ve nereden alınır?

OTOBÜS SEFERLERİ İZNE TABİ

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALACAK?

Şehirlerarası seyahat ile ilgili yeni bir düzenleme geldi.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da otobüslerle seyahat izninin kaymakamlıklardan alınacağını söyledi. Yerlikaya saat 17:00 itibarıyla otobüsle şehir dışına izinsiz çıkışların durdurulduğunu açıkladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan kararlara göre şehir dışı seyahate çıkmak için Valilik izni gerekecek. Bu önlemin alınmasının ardından birçok vatandaş, Şehir dışı seyahate çıkmak için Valilik'ten izin nasıl alınır sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.Genelgeye göre, iller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklar. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde 'şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi' belgesi düzenlenecek.Vaka sayısındaki artışa dikkat çekilen genelgede, söz konusu salgının yayılmasının engellenmesinin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak olduğu belirtildi.Bu kapsamda; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak için şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri ile ilgili olarak alınan tedbirler genelgede şöyle yer aldı:* Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile iller arası otobüs seferleri 28.03.2020 tarihi 17:00'den itibaren ancak valiliklerin izni ile yapılabilecektir.* Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır. Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirler arası yolculuk yapması valilik izni ile gerçekleştirilebilecektir.Seyahat İzin Kurulu, vali ya da kaymakamın belirleyeceği kamu görevlisinin başkanlığında, emniyet temsilcisi, belediye temsilci, otogar sorumlusu ve ilgili meslek odası temsilcisi yoksa konuya ilişkin sivil toplum temsilcisinden oluşacak. Bu kurullar, otogarlarda görev yapacak, bu amaçla görevin niteliğine uygun yerlerin tahsis edilmesi sağlanacak.Seyahat İzin Kurulu tarafından şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi verilen vatandaşlar tarafından yapılan başvurular dikkate alınarak otobüs seferi planlaması yapılacak ve ilgililere bilgi verilecek.