Sefer Yılmaz: "Hedefimiz seri galibiyetler almak"

Bellona Kayserispor Yardımcı Antrenörü Sefer Yılmaz, Alanyaspor'u 2-0 mağlup ettikleri maç sonrası konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sefer Yılmaz: 'Hedefimiz seri galibiyetler almak'
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08 Aralık 2024 23:48
Bellona Kayserispor Yardımcı Antrenörü Sefer Yılmaz, Alanyaspor'u 2-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 2-0 yenen Bellona Kayserispor'da yardımcı antrenör Sefer Yılmaz, hedeflerinin sıralamada ilk 10 içinde yer almak olduğunu söyledi.

Yılmaz, RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kayserispor için çok güzel bir gece yaşadıklarını ifade etti.

On aydır iç saha galibiyetine hasret bir Kayserispor olduğunu aktaran Yılmaz, "Zaten fikstür itibarıyla zor bir dönemden geçiyoruz. Bir üstümüzdeki takım Alanyaspor'la oynadık. İki taraf için de çok önemli bir maçtı ama futbolcu kardeşlerimiz hafta içindeki bütün çalışmalarımızı sahaya yansıttı. Yüreklerini ortaya koydular ve bu maçtan galibiyetle ayrıldılar." dedi.

Puan olarak Alanyaspor'un da üstüne çıktıklarını vurgulayan Yılmaz, "Bundan sonraki hedefimiz, seri galibiyetlerle ilk 10'da yer almak. Onu da başarabilecek güçteyiz. İnşallah bu galibiyetlerin devamı gelecek." ifadelerini kullandı.

 

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