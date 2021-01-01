Scottie Pippen'ın oğlu, bir yıl daha kolejde kalacak

Chicago Bulls efsnesi Scottie Pippen'ın oğlu Scotty Pippen Jr., NBA Draft opsiyonlarını test ettikten sonra, kolejdeki üçüncü sezonu için Vanderbilt Üniversitesi'nde kalmaya karar verdi.



Vanderbilt, Pippen Jr.'ın önümüzdeki sezon da okulda kalacağını duyurdu. Pippen Jr., Nisan ayında Draft durumunu test edeceğini ve bu süreçte bir menajerle anlaşmayacağını duyurmuştu.



Oynadığı ilk 54 maçın 53'ünde ilk beş başlamış olan Pippen Jr., Güneydoğu Konferansı'nın ilk beşine seçilmiş ve maç başına 20.8 sayı ortalama ile ligde ikinci sırada yer almıştı.



