Eski NBA oyuncusu ve koçu Byron Scott, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın ölümünün, kendisinin G.O.A.T. tartışmalarındaki yerini etkilediğini iddia etti.



Basketbolda uzun süredir devam eden GOAT (Tüm zamanların en iyisi) tartışmalarında, efsanevi oyuncular Michael Jordan ve LeBron James'in isimleri en çok anılan isimler oluyor.



Ancak Brandon "Scoop B" Robinson ile yaptığı röportajda Scott, eğer Bryant'ın hayatta olması durumunda bu tartışmaların James'e değil, Jordan ve Bryant arasında şekilleneceğini ifade etti:



"Muhtemelen daha çok Michael ve Kobe üzerine konuşulurdu. Senin de söylediğin gibi, çok zamansız bir ölümdü. Bence birçok insan Kobe'nin ne kadar muhteşem olduğunu unutmuş durumda.



Ve bunları LeBron James'e saygısızlık olsun diye demiyorum. LeBron James'in şimdiye kadar gördüğüm en iyi oyunculardan biri olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda NBA'deki en büyük yardımseverlerden biri. Toplum için çok şey yaptı, özellikle de Cleveland, Ohio'da."



"KUŞAK FARKI BUNU ZOR KILIYOR"



Scott ayrıca GOAT tartışmasını etkileyen bir faktör olarak kuşak farkının da altını çizdi:



"Ama konu GOAT'lara gelince, bana göre konuşmanız gereken birkaç adam daha var. Bence Kareem Abdul-Jabbar'ın adı yeteri kadar anılmıyor ve bu da nesiller arasındaki zaman farkından kaynaklanıyor.



Ama MJ, ben MJ'e karşı oynadım ve ne kadar muhteşem olduğunu biliyorum. Kobe de aynı yırtıcı zihniyete sahipti. Ve LeBron da en iyilerin arasında. Ancak tüm zamanların en iyisi hakkında konuştuğunuzda, dönem farkları nedeniyle kimin en iyi olduğunu haklı çıkarmanın gerçekten zor olduğunu düşünüyorum."



