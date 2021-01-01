"Schröder takas değerini yükseltti, Boston'dan ayrılabilir" iddiası!

Boston Celtics'in, son takas tarihinden önce Dennis Schröder ile yollarını ayırabileceği iddia edildi.



The Athletic'den Shams Charania, Celtics ekibinin tek yıllığı 5.8 milyon dolarlık bir sözleşme altında olan tecrübeli oyuncusunun takas değerinin, bu sezon gösterdiği performanslar dolayısıyla yükseldiğine inandığını aktardı:



"Rakip takımlar, Celtics ekibinin yaz döneminde tek yıllık anlaşma ile kadroya gelen, ancak kendisini takımla yeniden imza atmaktan kurtaracak kadar güçlü bir sezon geçiren guardı Dennis Schröder için takas görüşmelerine açık olmasını bekliyor. Schröder bu sezon maç başına 17.5 sayı, 4.9 asist ve 3.6 ribaund ortalamaları ile oynuyor."



Schröder, Jayson Tatum ve Jaylen Brown ile birlikte bu sezon takımın en iyi oyuncuları arasında yer alıyor olsa da, Boston ekibi bu sezon hala sıkıntı yaşıyor ve 14-14'lük bir dereceyle Doğu'da 9. sırada yer alıyor.



