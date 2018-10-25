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Schalke'den maç sonu Galatasaray'a mesaj!

Şampiyonlar Ligi'nde 0-0 biten Galatasaray-Schalke maçının ardından Alman ekibinin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Schalke'den maç sonu Galatasaray'a mesaj!
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25 Ekim 2018 00:42
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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile İstanbul'da 0-0 berabere kalan Schalke'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

Schalke'nin paylaşımında "Belki Schalke'de bir kazanan taraf olur." ifadeleri yer aldı.

Schalke ile Galatasaray, 6 Kasım'da Almanya'da karşı karşıya gelecek.



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