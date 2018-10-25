Schalke'den maç sonu Galatasaray'a mesaj!

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile İstanbul'da 0-0 berabere kalan Schalke'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.
Schalke'nin paylaşımında "Belki Schalke'de bir kazanan taraf olur." ifadeleri yer aldı.
Schalke ile Galatasaray, 6 Kasım'da Almanya'da karşı karşıya gelecek.
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Schalke'nin paylaşımında "Belki Schalke'de bir kazanan taraf olur." ifadeleri yer aldı.
Schalke ile Galatasaray, 6 Kasım'da Almanya'da karşı karşıya gelecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın