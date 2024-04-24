Hakan Çalhanoğlu: 'Milan'dan intikamımı aldım'

Inter'le şampiyonluğa ulaşan Hakan Çalhanoğlu, İtalyan basınına dikkat çeken itiraflar yaptı.



Il Giornale'ye konuşan Hakan Çalhanoğlu, "Milan taraftarlarının bana ve aileme yaptıklarını unutamıyorum. Inter ile şampiyon olmak benim için büyük bir intikam oldu." dedi.



"YAPILANLARI HAK ETMEDİM"



Yapılanları hak etmediğini söyleyen Hakan, "Bana yapılanları hak etmediğimi düşünüyorum. Hiçbir şey söylemeden sessizce işimi yaptım. Bu zafer bana her şeyin karşılığını verdi." ifadelerini kullandı.



"HAYALİM GERÇEK OLDU"



Hakan Çalhanoğlu, "Hep sessiz bir şekilde çalıştım ve aynı zamanda sessiz bir şekilde acı çektim. Inter'e geldiğimde tek amacım elimden gelenin en iyisini yapmak ve bu olağanüstü takımla şampiyon olmaktı. Her zaman büyük bir kulüpte kazanmayı hayal etmiştim. Bu Inter ile oldu. Daha mutlu olamazdım." açıklamasını yaptı.



Milano'ya olan sevgisinden bahseden başarılı futbolcu, "Milano'da kendimi evimde gibi hissediyorum. Futbolu bıraktığımda bile burada yaşamak isterim çünkü buradaki insanlar beni seviyor, bunu hissediyorum." diye konuştu.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU