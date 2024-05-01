Buse Savaşkan, İspanya'da birinci oldu

İspanya'da düzenlenen Iberoamericano Huelva yarışmasında mücadele eden milli atlet Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlamada birinci oldu.



Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Buse, Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nun bronz kategori organizasyonları arasındaki etkinliğe katıldı.



Buse Savaşkan, Huelva kentindeki Iberoamericano Stadı'nda yapılan yarışmada gerçekleştirdiği 1,90 metrelik atlayışıyla ilk sırayı aldı.



Kadınlar 3 bin metre engellide piste çıkan Derya Kunur ise 9 dakika 36.56 saniyelik derecesiyle bitiş çizgisini 3. sırada geçti.









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