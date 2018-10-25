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Sinan Gümüş: "1 puana da mutlu olalım"

Galatasaray'da Sinan Gümüş, Schalke 04 maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Sinan Gümüş: '1 puana da mutlu olalım'
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25 Ekim 2018 00:30
Galatasaray'ın Schalke ile 0-0 berabere kaldığı mücadelenin ardından Sinan Gümüş açıklamalarda bulundu.

İyi bir oyun ortaya koyduklarını söyleyen Sinan, "İlk yarı çok iyi başladık maça. Top bizdeydi ve taraftarın gücüyle birlikte iyi paslaşmalar gerçekleştirdik. Maalesef ilk yarının ortalarında onlar paslaşmaya başladı. O bizim ritmimizi bozdu. Onlar birkaç pozisyon buldu, biz de pozisyonlardan yararlanamadık" ifadelerini kullandı.

1 puanın da başarı sayılabileceğini kaydeden Sinan Gümüş "Maalesef kendi evimizde 3 puanı alamadık, bu 1 puana da mutlu olalım. Bu puanın bizi grupta ayakta tutacağını düşünüyorum" diye konuştu.



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