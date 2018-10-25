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Ozan Kabak: "Hayalime ulaştım"

Galatasaray'da ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Ozan Kabak, Schalke maçı sonrasında konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Ozan Kabak: 'Hayalime ulaştım'
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25 Ekim 2018 00:19
Galatasaray'da Ozan Kabak, Schalke ile 0-0 berabere kaldıkları Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Hayaline ulaştığını söyleyen Ozan, "İstediğimiz sonucu elde edemedik ama Şampiyonlar Ligi gibi bir arenada 1 puan da önemli, rakibe de 3 puan vermedik. Şampiyonlar Ligi her oyuncunun hayali, ben de şükürler olsun ilk maçıma çıktım. Fatih hoca bana çok güveniyor, ben de bunu boşa çıkarmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.



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