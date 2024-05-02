Nuno Mendes: 'Maçın zor olacağını biliyorduk'

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde deplasmanda Borussia Dortmund'a mağlup olan Paris Saint-Germain'de yıldız oyuncu Nuno Mendes karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.



"ZOR OLACAĞINI BİLİYORDUK"



Taraftarlar nedeniyle zorlanacaklarını bildiklerini söyleyen Nuno Mendes, "Kendi sahalarında taraftarlarıyla oynadıkları için bunun zor olacağını biliyorduk. Burada kazanmak için her şeyi yapmaya çalıştık, başaramadık." dedi.



Rövanş için konuşan Nuno Mendes şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Daha hala 90 dakikamız var. Bir sonraki maçı maksimum motivasyonla kazanmak için her şeyi yapacağız."





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