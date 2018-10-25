GALATASARAY'DA 5 DEĞİŞİKLİK

OZAN KABAK'IN İLK MAÇI

MUSLERA'DAN YENİ REKOR

SCHALKE'DE 3 EKSİK

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

245 MEDYA MENSUBU TAKİP ETTİ

İLK YARIDA SCHALKE DOMİNASYONU

EREN İLE NET POZİSYON!

MUSLERA'DAN HARİKA KURTARIŞ

46-48: MUSLERA YİNE SAHNEDE

NEFESİMİZİ TUTTUĞUMUZ AN: GOL İPTAL

TERİM SİSTEMİ DEĞİŞTİRDİ

EREN ÇIKTI, NAGATOMO SAKATLANDI

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. haftasında Schalke 04 ile karşılaştı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele 0-0 sona erdi.Hücumda sorunlu bir gün geçiren Galatasaray'ın oyunun genelinde kontrolü rakibine verdiği mücadelede Muslera ve defans oyuncuları performansları ile sivrilen isimler oldu.Bu sonucun ardından Schalke 04 1 galibiyet ve 2 beraberlikle grupta puanını 5 yaptı. İlk hafta Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup eden Galatasaray ise 4 puana yükseldi.Grubun 4. haftasında Galatasaray ile Schalke 04, Almanya'da 6 Kasım'da karşı karşıya gelecek.Galatasaray, son maçına göre kadroda 5 değişikle sahaya çıktı.Sarı-kırmızılı takımın Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Serdar Aziz, Fernando Reges ve Sofiane Feghouli kadroda yer almazken, o müsabakada ilk 11'de görev yapan Mariano Filho ile Ömer Bayram da yedeğe çekildi.Schalke 04 karşısında bu futbolcuların yerine Martin Linnes, Maicon Roque, Yuto Nagatomo, Ryan Donk ve Eren Derdiyok forma giydi.Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Henry Onyekuru ve Emre Akbaba da müsabakanın kadrosunda yer almadı.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalede Fernando Muslera'ya, savunmada da Linnes, Maicon, Ozan Kabak ve Nagatomo'ya görev verdi. Sarı-kırmızılıların orta sahasında Badou Ndiaye ve Ryan Donk, sağ açıkta Sinan Gümüş, sol açıkta Garry Rodrigues forma giydi. Forvet arkasında Younes Belhanda'nın oynadığı Galatasaray'ın santrforunda ise Eren Derdiyok yer aldı.Takımın yedek kulübesinde ise Mariano ve Ömer Bayram'ın yanı sıra İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Yunus Akgün ve Muğdat Çelik oturdu.Galatasaray'ın genç futbolcusu Ozan Kabak, kariyerindeki ilk UEFA Şampiyonlar Ligi maçına çıktı.Teknik direktör Fatih Terim, Serdar Aziz'in yokluğunda Schalke 04 karşısında 18 yaşındaki Ozan Kabak'ı, stoperde Maicon ile birlikte görevlendirdi.Genç futbolcu, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 4'ü ilk 11 olmak üzere 5 karşılaşmada oynadı.Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Schalke 04 maçında ilk 11'de başlayarak Galatasaray'da yeni bir rekora imza attı.Galatasaray'da 8. sezonunu geçiren 32 yaşındaki kaleci, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasından itibaren sarı-kırmızılı formayı en fazla giyen yabancı oyuncu rekorunu egale etti.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30. kez kalesini koruyan Muslera, sarı-kırmızılıların eski oyuncuları Faryd Mondragon ve Gheorghe Popescu'nun rekoruna ortak oldu.Fernando Muslera, Galatasaray'da en çok resmi maça çıkan ve en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu rekorlarına sahip.Schalke 04'te 3 futbolcu, sakatlık ve rahatsızlıkları nedeniyle müsabakada forma giyemedi.Alman ekibinde kaleci Ralf Fahrmann ve forvet Cedric Teuchert sakatlık, savunma oyuncusu Naldo da hastalığı nedeniyle maçın kadrosunda yer almadı.Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Şampiyonlar Ligi'ndeki karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi.Türk Telekom Stadı'nı dolduran taraftarlar, maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Schalke 04'ün bin kadar taraftarı da kendilerine ayrılan yerde maçı takip etti.Galatasaray-Schalke 04 maçına medya mensuplarının ilgisi büyük oldu.Karşılaşmayı, muhabir, foto muhabiri, radyo yayıncısı ve yazar olarak toplam 245 kişinin takip ettiği açıklanırken, bunun 37'sinin yabancı olduğu aktarıldı.Müsabakayı Almanya'dan 30, Japonya ve Azerbaycan'dan ikişer, Fransa, Yunanistan ve Çin Halk Cumhuriyeti'nden de birer basın mensubunun takip ettiği bildirildi.Karşılaşmanın ilk yarısında Schalke, oyunun kontrolünü eline almayı başarırken, Galatasaray'da Muslera ve defans oyuncularının hamleleri ile birçok pozisyon savuşturuldu.12. dakikada Schalke çok tehlikeli geldi! Ceza sahasına sarkan Knoplayanka, Muslera ile karşı karşıya kaldı. Knoplyanka'nın Muslera üstünden aşırdığı topu Linnes çizgiden çıkardı.Mücadelenin 44. dakikasında Galatasaray, Eren Derdiyok ile çok net bir pozisyondan faydalanamadı.Belhanda'nın pasında çizgiye inen Garry Rodrigues, ceza sahasına sert ve yerden ortasını gönderdi. Rodrigues'in pasına vuran Eren'in şutu, kaleci Nübel'in yüzüne çarptı ve Galatasaray öne geçme şansını kaçırmış oldu.Tam ilk yarı golsüz sona erecek derken, Maicon'un hatasında Schalke 04 çok net bir pozisyon daha yakaladı.Hatadan faydalanan Knoplayanka, ceza sahasına girmeden vuruşunu yaptı ama Fernando Muslera müthiş çıkararak gole izin vermedi.2. yarıya da Schalke hızlı başladı. 46. dakikada Embolo, savunmanın hatasından faydalandı ve ceza sahasına sarktı. Embolo'nun şutunda Muslera gole izin vermedi. Embolo'nun seken topa vuruşunu Ozan Kabak çizgiden çıkardı.48. dakikada ise Knoplayanka'nın ortasında bir kez daha Embolo iyi yükseldi ancak topun sahibi Muslera oldu.58. dakikada nefesimizi tuttuğumuz bir pozisyon daha yaşandı. Schalke ağları sarstı ve gol sevinci yaşadılar, ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.Embolo, Caliguri'nin pasında yakın mesafeden topa dokundu ve Muslera'nın vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Kısa bir süre sonra yardımcı hakemin uyarısının ardından gol iptal edildi.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Schalke'nin oyunun kontrolünü ele geçirmesinin ardından hamle yaptı ve sistemini değiştirdi.Sinan Gümüş kenara gelirken Selçuk İnan oyuna dahil oldu ve Fatih Terim Donk'u stopere çekerek 3-5-2 sistemine geçiş yaptı.Galatasaray bir türlü oyunun kontrolünü eline alamazken, Fatih Terim bir değişiklik daha yaptı. 70. dakikada Eren Derdiyok kenara alındı ve Muğdat Çelik bu sezon ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında Galatasaray formasını giydi.82. dakikada ise göğsüne doğru gelen bir topun ardından Nagatomo nefes almakta sorun yaşadı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ömer Bayram yerine oyuna dahil olan isim oldu.Kalan dakikalarda iki takım da tehlikeli pozisyon bulamadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.9. dakikada Garry Rodrigues'in ceza yayı dışında sol çapraza yakın noktadan çektiği sert şutta kaleci Nübel, meşin yuvarlağı yumruklayarak güçlükle kornere çeldi.13. dakikada Galatasaray savunmasının arkasına sarkan Konoplyanka, ceza sahasına girer girmez kaleci Muslera'nın üzerinden aşırtma vuruşunu yaptı. Boş kaleye doğru yönelen topa Martin Linnes, altıpas içinde müdahale ederek tehlikeyi savuşturdu.17. dakikada Rudy'nin soldan kullandığı kornerde takım arkadaşının aşırttığı topa Embolo altıpasta kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak sağ direğin yanından dışarı çıktı.34. dakikada Maicon'un ceza yayı dışında kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.45. dakikada Linnes'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Rodrigues, pasını Eren Derdiyok'a çıkardı. Eren'in altıpasın içinde gelişine çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleci Nübel'den döndü.45+1. dakikada Maicon'dan sıyrılan Konoplyanka'nın ceza alanına girerek yaptığı vuruşta, kaleci Muslera topu kornere çeldi.47. dakikada Konoplyanka'nın ara pasında sağdan ceza sahasına giren Embolo, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Embolo'nun vuruşunda top Muslera'dan dönerken, pozisyonun devamında bu oyuncunun ikinci şutunda ise meşin yuvarlağı çizgi üzerinden Ozan Kabak çıkardı.57. dakikada Konoplyanka'nın ceza sahası dışı sağ çaprazda çektiği şutta kaleci Muslera, meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla üstten kornere çeldi.88. dakikada Rudy'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Skrzybski'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan çektiği şutta, meşin yuvarlak Muslera'dan döndü. Savunmada Maicon, tehlikeyi uzaklaştırdı.Türk TelekomBenoit Bastien, Hicham Zakrani, Frederic Haquette (Fransa)Muslera, Linnes, Maicon, Ozan Kabak, Nagatomo (Dk. 81 Ömer Bayram), Donk, Belhanda, Ndiaye, Sinan Gümüş (Dk. 61 Selçuk İnan), Rodrigues, Eren Derdiyok (Dk. 69 Muğdat Çelik)Nübel, Caligiuri, Sane, Nastasic, Mendyl, Rudy, Stambouli, Uth (Dk. 90 Burgstaller), Suat Serdar, Konoplyanka (Dk. 77 Skrzybski), Embolo (Dk. 81 McKennie)Dk. 49 Embolo (Schalke 04), Dk. 52 Nagatomo, Dk. 60 Linnes, Dk. 90+6 Belhanda (Galatasaray)