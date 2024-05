Fenerbahçeli milli boksörlerde hedef Paris'te altın madalya

Fenerbahçe'nin Avrupa şampiyonu milli boksörleri Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu ve Samet Gümüş'ün, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda da altın madalya alacaklarına inançları tam.



Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 2024 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan üç şampiyon boksör, Avrupa şampiyonluğundan sonra ilk özel röportajlarını Fenerbahçe Müzesi'nde AA'ya verdi.



Daha önce olimpiyat ve dünya şampiyonluğu kazanan ve kariyerindeki tek eksik parça olan Avrupa şampiyonluğuna da Belgrad'da ulaşan Busenaz Sürmeneli, "Birçok maça çıktık, birçok galibiyet yaşadık ama benim için gerçekten özel bir madalyaydı. Çünkü daha önce katılmıştım ama hiç şampiyonluğum yoktu, koleksiyonun eksik parçasıydı. Dünya, Olimpiyat, Akdeniz Oyunları... Tek eksik parçam Avrupa şampiyonluğuydu, onu tamamladım. Şu an 25 yaşındayım ve koleksiyonum full diyebilirim. Ama bunu tekrarlamak önemli. Mutluyum ve Fenerbahçe ailesine katıldıktan kısa bir süre sonra Avrupa şampiyonluğunu kazanmak da benim için ayrı bir gurur." ifadelerini kullandı.



"Yüzde yüzümü 2024 Paris Olimpiyatları'na saklıyorum"



Tokyo 2020'den sonra Paris 2024 olimpiyatlarında da hedefinin altın madalya olduğunun altını çizen Busenaz, şöyle konuştu:



"Şampiyon kulübe geldim, bir şampiyon olarak da şampiyon kulübe şampiyon sporcu yakışır diye düşünüyorum. İnşallah şampiyonluğumuz böyle devam eder, tabii zor, kolay hiçbir şey yok ama biz de onun için çalışıyoruz. Şu an her şey planladığımız gibi gidiyor. Avrupa Şampiyonası'nda yüzde yüz bir Buse izlemediniz. Yüzde yüzümü 2024 Paris Olimpiyatları'na saklıyorum. İnşallah orada izletebiliriz. 2019'da Buse Çakıroğlu ile bir şeyleri kırmıştık, bayan takımı da yükselişti, olimpiyatlarda da Türk'ün gücünü göstermiştik. Karda bir iz açtık, peşimizden gelen sporcular var. Onun için çok mutluyuz. 13 sene sonra erkeklerde Samet'in Avrupa şampiyonluğu ayrı bir gurur. Hocasını kutlarken, 'Hocam bizi boş ver Samet 13 sene sonra bir madalya almış' dedim. O da kardan bir iz açtı, erkek sporcular için de devamı gelecektir. Önemli olan ilk adımı atmak. Bence boks, tarihi senelerini yaşıyor. 2024 bizim için çok güzel olacak. Çok efsanevi şeyler olacağını düşünüyorum. Çünkü takım iyi, kota sayımız iyi. Tayland'a gidecek sporcular var. Allah yardımcıları olsun. Kadınlarda iki, erkeklerde üç sporcu mücadele edecek onlar da inşallah kota alır ve aramıza katılırlar."



"40 gündür evime gitmedim"



Başarı için büyük emek verdiklerini belirten Busenaz Sürmeneli, "Kendimize güveniyoruz. Ama ayrı bir sorumluluk var ve takım olarak bunun bilincindeyiz. Herkes çok çalışıyor, gecesini gündüzüne katıyor. 40 gündür evime gitmedim. Olimpiyat senesi, her şeyi bir kenara bırakıp odaklandık ve odak noktamız sadece olimpiyat altın madalyası." şeklinde konuştu.



Fenerbahçe'ye katıldıktan sonra sarı-lacivertli camiadan çok büyük destek gördüğünü vurgulayan milli boksör, şu ifadeleri kullandı:



"Gerçekten 15-16 senedir boks sporuyla uğraşıyorum. İlk defa kulübümün beni bu kadar desteklediğini, arkamda durduğunu gördüm. Maçtan iniyorum, başkan ve yöneticiler arıyor. Maça çıkmadan yazıyorlar, 'bir isteğin var mı' diye, kampa giriş ve çıkışta hep iletişim halindeyiz. Fenerbahçe ailesine katıldığım için çok mutluyum. Onlar görünmeyen taraftalar ama üzerimizde çok emekleri var. Görünmüyorlar ama gizli kahramanlar diyebilirim. Başkanımıza ve yöneticilerimize çok teşekkürler. İtici güç olarak arkamızdalar, sağ olsunlar onların sayesinde arkadan ite ite hep birlikte şampiyonluğa koşacağız."



Buse Naz Çakıroğlu: "Paris'e sadece olimpiyat altını için gideceğim"



Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü altın madalyasını kazanan Buse Naz Çakıroğlu, "Bizim için gerçekten çok güzel bir turnuva geçti. Her şeyden önemlisi Tokyo'dan sonra Paris'e hazırlık yolundaki tüm turnuvaları şampiyonlukla kapattık. Bu Avrupa Şampiyonası'nda 1 sene üzerine ringe adım attım, hem performansımızı görmek hem de 3'te 3 yapmak istiyorduk. Namağlup olan seriyi de bozmak istemiyorduk. Orada bir üst sıklette de yarıştım, o yüzden Avrupa şampiyonu olmak bizim için çok önemliydi, çok keyifliydi. Performansımızdan da memnunuz. Üzerine koymamız gereken şeyler olduğunu da görmüş olduk. Önümüzde 2,5-3 aylık süreç var, onu da eksiksiz tamamlayıp olimpiyata gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Dünya ve Avrupa şampiyonalarında altın madalya kazanan ve tek eksik altın madalyası olimpiyat olan Buse Naz Çakıroğlu, "Paris'e sadece olimpiyat altını için gideceğim. Daha tecrübeli ve daha kendinden eminim. O toyluk ve heyecanı Tokyo'da hepimiz atmış olduk. Orada da Busenaz (Sürmeneli) ile beraber çok büyük başarı elde ettik. O günden bugüne kadar onu hissediyoruz. Paris'te de büyük başarı elde edeceğimize inanıyorum. Daha kalabalık gidiyoruz, önümüzde bir kota maçı daha var. Diğer sıkletlerde arkadaşlarımız da tamamlandığında daha kalabalık gittiğimizde daha büyük başarılar elde edeceğimize inanıyorum. Bu sefer hepimizin tek hedefi olimpiyat altını kazanmak." şeklinde konuştu.



"Olimpik bir sporcu için Fenerbahçe'de olmak bir ayrıcalık"



Fenerbahçe kulübünün tüm branşlardaki sporcularına büyük destek verdiğinin altını çizen milli boksör, şu ifadeleri kullandı:



"Olimpik bir sporcu için Fenerbahçe'de olmak bir ayrıcalık. Gerçekten yönetim ve camiadan çok fazla değer gördüğümüzü hissediyoruz. 2019 yılından bu yana Fenerbahçe ailesindeyim. Kariyerimin en büyük başarılarını da Fenerbahçe'de kazandım. Her şeyden önce bir aile olmayı başarabildik. Bunu sadece bir sporcu ile değil tüm sporcularla sağlamak çok zor bir şey ama bence Fenerbahçe burada da zoru başarıyor. Çeşitli sponsorların yardımı da var, örneğin Tüpraş bizim için çok büyük bir destek. Fenerbahçe'de olduğum için her şeyden öte kendimi daha güvende hissediyorum. Bu kulübe de bir olimpiyat altını yakışır diye düşünüyorum. İlk olimpiyat madalyasını kadınlarda kazandırdım. Tokyo'dan sonra da Paris'te bu kez olimpiyat altınını bu kulübe getirmeyi, bu camiaya adamayı çok istiyorum."



Samet Gümüş: "İnşallah Paris Olimpiyatları'nda da altın madalyayı getireceğim"



Büyüklerde katıldığı ilk Avrupa şampiyonasından altın madalya kazanan ve Türkiye'ye 13 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'nda erkeklerde altın madalya getiren Samet Gümüş, tarif edilemez duygular yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:



"Umarım herkes bu duyguyu tadar. Bu ünvana sahip olmak çok güzel bir his. Erkeklerde 13 yıldır madalyamız yoktu, antrenörüm Selim Vinçoğlu ile çok çalıştık, bu yolda çok büyük emeği var. Biz inandık, başardık, bütün sporcu kardeşlerimin de başaracağına inanıyorum. Türk boksu çok büyük yol kat ediyor, çok iyi başarılar elde ettik. Olimpiyat madalyalarımız da var. Ben de 2024 Paris Olimpiyatları'na vize aldım. İlk Avrupa şampiyonamda şampiyon oldum, ilkleri de çok severim. İnşallah Paris Olimpiyatları'nda da altın madalyayı getireceğim. Dünyanın en büyük spor kulübü olan Fenerbahçe'ye çok teşekkür ederim. Ali Koç başkanımıza çok teşekkür ederim, bu emeğin mimarı olan Selim Vinçoğlu'nu çok teşekkür ederim. İnşallah daha büyük zaferler bizi bekliyor. Olimpiyatlarda da altın madalyayı alıp, en iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğimizi düşünüyorum."



"İlk annem ve babamla konuştum. Tıpkı benim gibi ağlıyorlardı"



Macar Atila Bernath'i yenerek altın madalyayı kazanan 22 yaşındaki milli boksör, final maçı öncesinde çok heyecanlı olduğunu aktararak, "Final maçım benim için biraz stresliydi. Gece yatamadım. Çünkü altın madalyayı alıp İstiklal Marşı'mızı okutmanın duygusu çok yüksek bir stres verdi. Benden bir gün önce kız arkadaşlarımız altın madalya aldı, onlar için çalınan İstiklal Marşı'nı dinlerken tüylerim diken diken oldu. Bekleyemedim, çok sabırsızdım, almamdan başka hiç şansım yoktu, öyle hissettim ve aldım. Yüzümüz gülüyor, daha büyük başarılara imza atacağız. Ülkemize ve kulübümüze daha çok altın madalyalar getireceğiz. Beklemedeyim, sabırsızlıkla olimpiyatı bekliyorum." ifadelerini kullandı.



Şampiyonluktan sonra ilk olarak ailesiyle konuştuğunu dile getiren Samet, "İlk annem ve babamla konuştum. Tıpkı benim gibi ağlıyorlardı. Bana inandılar, ben de onlara inandım, arkamda hep dağ gibi durdular. Ondan sonra telefonlara bakmak çok zordu, herkes mesaj atıyor, yazıyor. Çok sağ olsunlar. Hep bize inandılar, desteklediler. Buradan beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. İnandıkları için bunun sorumluluğu da çok yüksek, sürekli başarmam gerektiğini düşünüyorum. İnşallah bu madalya diğer şampiyonalar için daha büyük haberci olacak. Bundan önceki kulüplerimden bahsetmeden şunu söylemek istiyorum, Fenerbahçe'ye geçtiğim günden bu yana üzerimde maddi, manevi çok büyük emekleri var. Çok büyük destek veriyorlar. Başkanımız Ali Koç'a çok teşekkür ediyorum. Maç öncesi araması, bizi motive etmesi, bizi çok büyük yönde olumlu etkiliyor. Tekrar dipnot geçiyorum Fenerbahçe dünyanın en büyük spor kulübü. İnşallah bu kulübe daha büyük başarılar ve madalyalar getireceğiz." şeklinde konuştu.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU