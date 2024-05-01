Altınordu'da Sami golü hatırladı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Karacabey Belediyespor'la 2-2 berabere kalan Altınordu'da orta saha oyuncusu Sami Satılmış'ın gol hasreti sona erdi.



Bu sezon ilk yarıda iç sahada oynanan Nazilli Belediyespor ve Kırklarelispor karşılaşmalarında gol sevinci yaşayan 19 yaşındaki futbolcu, Karacabey filelerini sarsarak ikinci devredeki ilk gol sevincini yaşadı.



Toplamda 3 gole ulaşan Sami, 22 Ekim'de Kırklarelispor'a attığı golden 190 gün sonra topu 3 direk arasından geçirmeyi başardı. Kırmızı-lacivertli formayla 2021-22 sezonunda 1'inci Lig'de 24 maçta 3 gol atan genç futbolcu, takımının küme düştüğü geçen sezon 6 karşılaşmada şans bulmuş ve kadro dışı kalmıştı. Sami bu sezon 2'nci Lig'de 34 maçta 27 kez ilk 11'de forma giydi.





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