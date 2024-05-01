UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları başlıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final ilk müsabakaları perşembe günü gerçekleşecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları başlıyor
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01 Mayıs 2024 14:18
Son güncelleme 01 Mayıs 2024 14:19
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları perşembe günü oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, TSİ 22.00'de başlayacak mücadelelerde Aston Villa (İngiltere) ile Olympiakos (Yunanistan), Fiorentina (İtalya) ile de Club Brugge (Belçika) karşılaşacak.

Yarı final rövanş müsabakalarının 9 Mayıs'ta yapılacağı Avrupa Konferans Ligi'nde kupanın sahibi, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadı'nda oynanacak finalde belli olacak.

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