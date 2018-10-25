Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Schalke maçı sonrası açıklamalarda bulundu.Abdurrahim Albayrak eksik olmalarını hatırlatarak "İddiamız devam ediyor. 1 puan aldık ama çok önemli 1 puan aldık. Bu kadar eksik kadroyla 1 puan almak başarıdır." dedi.Açıklamalarına devam eden Abdurrahim Albayrak "Yapacak bir şey yok, Schalke'nin 5, bizim 4 puanımız var. İnşallah Schalke'den deplasmanda beraberlik ya da galibiyet alırsak gruptan çıkacağız. Eksiklerimize rağmen 1 puan aldıysak iyi işler yapıyoruz demektir." diye konuştu.Sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj gönderen Fatih Terim, "Taraftarımız harikaydı. Her zaman olduğu gibi ilgileri çok yüksekti. Bir tane bile boş yer kalmadı. Hepsine ayrı yarı teşekkür ederim." diyerek sözlerini noktaladı.