Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Schalke maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
"BU KADAR EKSİK KADROYLA 1 PUAN..."
Abdurrahim Albayrak eksik olmalarını hatırlatarak "İddiamız devam ediyor. 1 puan aldık ama çok önemli 1 puan aldık. Bu kadar eksik kadroyla 1 puan almak başarıdır." dedi.
"YAPACAK BİR ŞEY YOK! İKİNCİ MAÇTA..."
Açıklamalarına devam eden Abdurrahim Albayrak "Yapacak bir şey yok, Schalke'nin 5, bizim 4 puanımız var. İnşallah Schalke'den deplasmanda beraberlik ya da galibiyet alırsak gruptan çıkacağız. Eksiklerimize rağmen 1 puan aldıysak iyi işler yapıyoruz demektir." diye konuştu.
"TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM"
Sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj gönderen Fatih Terim, "Taraftarımız harikaydı. Her zaman olduğu gibi ilgileri çok yüksekti. Bir tane bile boş yer kalmadı. Hepsine ayrı yarı teşekkür ederim." diyerek sözlerini noktaladı.
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"BU KADAR EKSİK KADROYLA 1 PUAN..."
Abdurrahim Albayrak eksik olmalarını hatırlatarak "İddiamız devam ediyor. 1 puan aldık ama çok önemli 1 puan aldık. Bu kadar eksik kadroyla 1 puan almak başarıdır." dedi.
"YAPACAK BİR ŞEY YOK! İKİNCİ MAÇTA..."
Açıklamalarına devam eden Abdurrahim Albayrak "Yapacak bir şey yok, Schalke'nin 5, bizim 4 puanımız var. İnşallah Schalke'den deplasmanda beraberlik ya da galibiyet alırsak gruptan çıkacağız. Eksiklerimize rağmen 1 puan aldıysak iyi işler yapıyoruz demektir." diye konuştu.
"TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM"
Sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj gönderen Fatih Terim, "Taraftarımız harikaydı. Her zaman olduğu gibi ilgileri çok yüksekti. Bir tane bile boş yer kalmadı. Hepsine ayrı yarı teşekkür ederim." diyerek sözlerini noktaladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın