Alexander Nübel: 'Galatasaray bilmiyordu'

genç file bekçisi, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu."Biz harika bir oyun oynadık. Galatasaray, bu oyunumuz karşısında ne yaptığını bilmiyordu. Kazanmak için bir gol atmalıydık ama olmadı."Galatasaray maçını iple çekiyordum. Gerçekten çok mutluyum ama kazanamadığımız için kötü hissediyorum. Şimdi Almanya'da evimizde oynayacağımız maçı kazanmak zorundayız.