  •  
    Schalke'den maç sonu G.Saray'a emojili mesaj
  •  
    Tugay'ın Schalke maçı iddiası; "Almanya'da..."
  •  
    Schalke ile G.Saray için sıradan bir gün, Yine...
  •  
    F.Bahçe'nin yeni ismi, Karius'a küfür etmiş!..
  •  
    Ryan Babel Belçika'dan uyardı: "Aman, dikkat..."

Alexander Nübel: "Galatasaray bilmiyordu"

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Schalke'de genç kaleci Alexander Nübel, maçı kazanamadıkları için hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Alexander Nübel: 'Galatasaray bilmiyordu'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ekim 2018 01:42
İlgili Haberler
Schalke'nin genç file bekçisi Alexander Nübel, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Alexander Nübel'in değerlendirmeleri;

"Biz harika bir oyun oynadık. Galatasaray, bu oyunumuz karşısında ne yaptığını bilmiyordu. Kazanmak için bir gol atmalıydık ama olmadı."

KAZANMAK ZORUNDAYIZ

Galatasaray maçını iple çekiyordum. Gerçekten çok mutluyum ama kazanamadığımız için kötü hissediyorum. Şimdi Almanya'da evimizde oynayacağımız maçı kazanmak zorundayız.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için