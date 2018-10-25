Alexander Nübel: 'Galatasaray bilmiyordu'

Schalke'nin genç file bekçisi Alexander Nübel, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Alexander Nübel'in değerlendirmeleri;
"Biz harika bir oyun oynadık. Galatasaray, bu oyunumuz karşısında ne yaptığını bilmiyordu. Kazanmak için bir gol atmalıydık ama olmadı."
KAZANMAK ZORUNDAYIZ
Galatasaray maçını iple çekiyordum. Gerçekten çok mutluyum ama kazanamadığımız için kötü hissediyorum. Şimdi Almanya'da evimizde oynayacağımız maçı kazanmak zorundayız.
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İşte Alexander Nübel'in değerlendirmeleri;
"Biz harika bir oyun oynadık. Galatasaray, bu oyunumuz karşısında ne yaptığını bilmiyordu. Kazanmak için bir gol atmalıydık ama olmadı."
KAZANMAK ZORUNDAYIZ
Galatasaray maçını iple çekiyordum. Gerçekten çok mutluyum ama kazanamadığımız için kötü hissediyorum. Şimdi Almanya'da evimizde oynayacağımız maçı kazanmak zorundayız.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın