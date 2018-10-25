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Fernando Muslera: "Tarihe geçtiğim için mutluyum"

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Schalke 04 maçı sonrasında konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Fernando Muslera: 'Tarihe geçtiğim için mutluyum'
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25 Ekim 2018 00:05
Galatasaray'ın Schalke 04 ile 0-0 berabere kaldığı mücadelenin ardından Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.

Zorlu bir maç olduğunu kaydeden Muslera, "Şampiyonlar Ligi'nde puan almak çok çok önemli. Zor bir maçtı mutlaka. Taktik seviyesi yüksek bir rakibe karşı oynadık. İlk yarının belirli bölümünden sonra taktik değişikliğe gittik" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da 30. Şampiyonlar Ligi maçına çıkarak Popescu ile bunu başaran 2. oyuncu olan Muslera, "Bu büyük kulübün, bu büyük camianın tarihine geçtiğim için çok çok mutluyum. İlk geldiğimden beri yapılan yardımlar ortada. Taraftarlar beni çok seviyor ve ben de %100'ümü vererek karşılık vermeye çalışıyorum. Burada çok mutluyum" diye konuştu.



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