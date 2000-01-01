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Thibaut Courtois, EURO 2024'te yok!

Belçika Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Thibaut Courtois'in sakatlığı nedeniyle EURO2024'te yer almayacağını açıkladı.

Thibaut Courtois, EURO 2024'te yok!
2024 Avrupa Şampiyonası'na az bir süre kala Belçika Milli Takımı'nda üzücü bir gelişme yaşandı. 

Belçika Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Real Madrid forması giyen 31 yaşındaki kaleci Thibaut Courtois'in sakatlığı nedeniyle EURO2024'te yer alamayacağını dile getirdi. 

Tedesco, tecrübeli kaleciyi yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kadroya almayacağını söyleyerek, ''Bu konuyla ilgili zaten her şey söylendi. Formda ve sakatlığı bulunmayan oyunculara odaklanıyoruz." dedi.

İKİ KEZ DİZ SAKATLIĞI

Sezon başında çapraz bağlarını koparan Belçikalı kaleci Courtois, uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. İyileşme sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden forma giymeye hazırlanan tecrübeli eldiven dizinden bir sakatlık daha yaşayarak destekleyenlerini üzmüştü. 

Bu sezon toplamda 48 maç kaçıran Courtois, henüz resmi bir karşılaşmaya çıkamadı. 

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