Mark Uth: 'Atmosfere şaşırdık ama...'

orta saha oyuncusu, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu."İlk birkaç dakika çılgın atmosfer karşısında şaşkınlık yaşadık. Ancak bu durumun bizi etkilemesine izin vermedik oyunumuzu oynadık.""Daha savunmaya yönelik oynadım. Daha fazla ceza sahasına girmek istiyorum ancak bu gece oyunu tutmak istedik"