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Mark Uth: "Atmosfere şaşırdık ama..."

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Schalke'de gorta saha oyuncusu Mark Uth, atmosferden kısa bir süre etkilendiklerini söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Mark Uth: 'Atmosfere şaşırdık ama...'
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25 Ekim 2018 01:48
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Schalke'nin orta saha oyuncusu Mark Uth, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Mark Uth'un değerlendirmeleri;

"İlk birkaç dakika çılgın atmosfer karşısında şaşkınlık yaşadık. Ancak bu durumun bizi etkilemesine izin vermedik oyunumuzu oynadık."

TUTMAK İSTEDİK

"Daha savunmaya yönelik oynadım. Daha fazla ceza sahasına girmek istiyorum ancak bu gece oyunu tutmak istedik"

 

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