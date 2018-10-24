Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi, Schalke 04 maçında ilk 11'de başlayarak Galatasaray'da yeni bir rekora imza attı.Galatasaray'da 8. sezonunu geçiren 32 yaşındaki kaleci, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasından itibaren sarı-kırmızılı formayı en fazla giyen yabancı oyuncu rekorunu egale etti.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30. kez kalesini koruyan Muslera, sarı-kırmızılıların eski oyuncuları Faryd Mondragon ve Gheorghe Popescu'nun rekoruna ortak oldu.Fernando Muslera, Galatasaray'da en çok resmi maça çıkan ve en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu rekorlarına sahip.