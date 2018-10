Ryan Donk: 'Ne olursa olsun, 1 puan aldık'

Galatasaray'da, Schalke ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.Maçı değerlendiren Donk, "Maçın başından itibaren denemelerimiz oldu. Geriden oyun kurmaya çalıştık, ileride etkili olmaya çalıştık. Rakibimiz iyi kapattı ve kontra atağa çıkmaya çalıştılar. Zor bir maçtı bizim için, kolay olmadı ama ne olursa olsun 1 puan almış olduk" diye konuştu.Şampiyonlar Ligi'nde her şansı kullanmaları gerektiğini kaydeden Hollandalı oyuncu, "Her puan için çok iyi mücadele etmemiz gerekiyor. Şampiyonlar Ligi farklı bir seviye, puan almak için her şeyi yapmanız gerekiyor. Elinize geçen bir şansı bile kullanmak, mücadele etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.Ozan Kabak'ın performansını değerlendiren Donk, "Ozan Kabak'ın ilk Şampiyonlar Ligi maçı, ona hoşgeldin diyorum. Her maç üzerine koyan, bizi dinleyen, öğrenen bir futbolcu. Bugün de iyi bir performans gösterdi. Oyunun sonunda güç anlamında biraz sıkıntı yaşadı ama daha da iyi olacaktır" dedi.