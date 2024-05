Phoenix Suns'ın sahibi Mat Ishbia, takımı NBA playofflarının ilk turunda Minnesota Timberwolves'a yenilmesine rağmen kadronun yapısına olan güvenini dile getirdi.



Suns'ın 2023-24 sezonu, Pazar günü Timberwolves'a karşı serinin 4. maçında alınan 122-116 skorlu mağlubiyetle sona ermişti ve takım, son dört sezondur ilk kez konferans yarı finallerine çıkmayı başaramamıştı.



Ishbia, Suns'ın çok kalabalık bir kadroya sahip olduğu, maaş sınırı sorunları olduğu ve hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından manevra alanının çok az olduğu yönündeki bazı dedikodular hakkında şu şekilde konuştu:



"Diğer 29 genel menajere sorun, 26'sı tüm takımını bizim kadromuzla, draft seçimlerimizle ve diğer her şeyle takas etmek isteyecektir. Telaş içinde değiliz. Harika bir pozisyondayız. Düzeltmesi zor değil. Şampiyonluk kazanmaya yetecek kadar yetenekli oyuncuya sahibiz."



Ishbia, başantrenör Frank Vogel'in, genel menajer James Jones'un veya Suns'ın kadrosunun geleceği üzerine henüz kimseyle konuşmadığını söyledi:



"Takımın dağıtılması gereken bir durumda olduğunu düşünmüyorum."



The Athletic, hafta başında Suns'ın "koç değişikliği yapma konusunu derinlemesine inceleyeceğini veya en azından Frank Vogel'in koçluk ekibiyle ilgili ayarlamalar üzerine tartışmalar yapacağını" bildirmişti.



ClutchPoints'ten Brett Siegel ise Suns'ın Kevin Durant, Devin Booker ve Bradley Beal'den oluşan yıldız üçlüsünü gelecek sezon tutmaya karar verdiğini belirtmişti.



"HER YIL DENEYECEĞİZ"



Ishbia, bu tartışmaların henüz gerçekleşmediğini söylerken, Suns'ın gelecek sezona doğru "harika bir konumda" olduğunu sözlerine ekledi:



"NBA şampiyonluğunu kazanamadık, bu yüzden seneye kazanmak için neleri değiştirmemiz, düzeltmemiz ve geliştirmemiz gerektiğine karar vereceğiz. Ve gelecek yıl kazanamayabiliriz, ama her yıl bunu deneyeceğimizden kesinlikle emin olabilirsiniz. O yüzden buna hazır olun."



Ishbia, Suns'ı ve WNBA'den Phoenix Mercury'yi Şubat 2023'te 4 milyar dolara devralmıştı.





